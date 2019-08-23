Литовский суд снял арест с фигуранта дела о грязной нефти

Вильнюсский окружной суд отменил арест фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", бывшего директора компании "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко, сообщает lt.sputniknews.ru со ссылкой на постановление суда.

Жалоба защиты Ружечко на арест была рассмотрена в четверг, 22 августа. Его адвокат просил применить к подзащитному более мягкую меру пресечения.

Коллегия судей решила, что нет доказательств того, что Ружечко собирается покинуть Литву, чтобы скрыться от уголовного преследования в России. Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища.

Ружечко попросили сдать документы, удостоверяющие личность, а также обязали носить электронный браслет, чтобы отслеживать его местоположение, и попросили не выходить из дома.

Напомним, Ружечко был задержан в Литве 17 июля по запросу российских правоохранителей и отправлен под арест на три месяца.

Он является одним из подозреваемых по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" через узел слива в с. Николаевка Волжского района Самарской области, принадлежащий ООО "Нефтеперевалка".

Создатель группы "Петронефть", в которую входил "Самаратранснефть-терминал", Роман Трушев в одном из интервью называл Ружечко фактическим владельцем "Нефтеперевалки".

По факту загрязнения "Дружбы" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Сейчас в деле 13 подозреваемых, в том числе сотрудники "Транснефти".

При этом в СМИ регулярно появляются материалы с доводами экспертов о том, что "Нефтеперевалка" со своими объемами закачки не могла загрязнить столь существенное количество нефти.