Сызранский НПЗ возглавил Игорь Кулаков

АО "Сызранский НПЗ", входящий в структуру Роснефти, возглавил Игорь Кулаков, сообщили в компании.

Уточняется, что соответствующее решение было принято 9 декабря, а к исполнению обязанностей новый гендиректор завода приступит уже 10 декабря.

До назначения Кулаков занимал должность заместителя главного инженера по технологическим процессам в другой "дочке" Роснефти - АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания".

"НК "Роснефть" реализует на Сызранском НПЗ долгосрочную программу модернизации. Ее цель - увеличение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов, повышение качества выпускаемой продукции", - напомнили на предприятии.

Напомним, с 2016 г. Сызранским НПЗ руководил Игорь Кузьмин. Его новое место работы уточнить не удалось - на предприятии заявили, что не уполномочены давать комментарии по этому вопросу.

Игорь Кулаков окончил Казанский технологический университет, получил степень MBA в Московском государственном институте международных отношений МИД России. На предприятиях нефтегазового комплекса работает с 2004 г., пройдя ступени от оператора технологических установок до директора по производству.