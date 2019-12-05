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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Журналисты портала "Волга Ньюс" и издания "ТЭК и Химия" победили в конкурсе "Черное золото" — на благо региона"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Самаранефтегаз" подвело итоги журналистского конкурса "Черное золото" — на благо региона". Лучшие авторы, печатные издания и телекомпании получили дипломы и памятные подарки за самое интересное и профессиональное освещение темы экологии и инноваций в нефтедобыче.

Все победители конкурса Все победители конкурса
Фото: предоставлено компанией

Журналистские конкурсы АО "Самаранефтегаз" проводит на постоянной основе. Первый конкурс был приурочен к 70-летию Победы. В 2016 году конкурс посвятили 80-летию с начала промышленной добычи нефти на территории Самарского региона, в 2017 и 2018 годах — охране окружающей среды. В этом году конкурс был посвящен развитию территорий, где ведет свою деятельность одно из главных нефтедобывающих предприятий губернии.

Участники состязались в четырех номинациях — "Социальная ответственность бизнеса", "Инновации в бизнесе", "Лучшие в профессии", "Аналитические и информационные материалы", в которых оценивалось интервью с экспертами и аналитические статьи на производственную тему.

Главной целью конкурса явилось поощрение творчества, эрудиции, профессионального мастерства журналистов и публичное признание на региональном уровне СМИ, освещающих тему нефтедобычи в Самарской области. При подведении итогов жюри особое внимание уделяло наличию в материале идеи, заявленной в номинации, фактов и комментариев экспертов, а также количеству публикаций.

Награды победителям вручила начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, пресс-секретарь АО "Самаранефтегаз" Наталья Сычева.

"Являясь дочерним обществом компании "Роснефть", наше предприятие уверенно проводит в жизнь политику социально ответственного бизнеса, ориентированного на укрепление общественно-экономической стабильности в регионах своего присутствия, — отметила она. — "Самаранефтегаз" стремится к созданию благоприятных, комфортных условий проживания для жителей территорий, где осуществляет деятельность, в том числе для сотрудников предприятий и членов их семей. Мы хотим, чтобы город был красивым, дороги ровными, а улицы чистыми, поэтому вносим существенный вклад в его развитие, выделяя немалые средства в рамках социально-экономического партнерства".

Победителем в номинации "Аналитические и информационные материалы" стали корреспонденты портала "Волга Ньюс" Юрий Сахаров и издательского проекта нашего же портала - "ТЭК и Химия Самарской области" Ольга Новикова.

Среди победителей - корреспондент портала "Волга Ньюс" Юрий Сахаров

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