Сотрудники ООО "Транснефть - ТСД" выпустили молодь сазана в Куйбышевское водохранилище. Новоселами в акватории близ села Хрящевка стали более 5 тысяч мальков.

Вес каждой особи — 150 грамм, это оптимальный размер для того, чтобы молодь могла освоиться в открытом водоеме. Как показывает практика, до промысловых размеров дорастет каждый третий малек, а это очень хороший показатель.

Сазан для выпуска в Куйбышевское водохранилище был выбран как наиболее неприхотливый вид, что повысит шансы на выживаемость. Рыба питается в основном придонной растительностью. Перед тем как отправить молодь в свободное плавание, был проведен целый комплекс специальных мероприятий, в том числе лабораторные исследования рыб. Выпуск мальков осуществлен при непосредственном участии комиссии, включая представителей Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Перед выпуском удовлетворительное состояние мальков было подтверждено экспертами.

Это далеко не первое мероприятие по искусственному воспроизводству водных биоресурсов — предприятие в своей деятельности руководствуется политикой ПАО "Транснефть" в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Всего с начала текущего года ООО "Транснефть - ТСД" выпустило в бассейны Саратовского, Волгоградского, Горьковского, Чебоксарского водохранилищ и Азовского моря более 585 тысяч молоди стерляди и осетра русского. Осетровые — это не только ценнейший промысловый вид рыбы, но и национальная гордость.

До конца года из запланированных 695 тысяч штук молоди рыб осталось выпустить чуть более 100 тысяч экземпляров частиковых пород в Волгоградской, Саратовской, Брянской, Тамбовской областях и в Краснодарском крае.

Отметим, что ООО "Транснефть - ТСД" является техническим заказчиком по ряду крупных проектов строительства и реконструкции объектов нефтетранспортного хозяйства ПАО "Транснефть" в двадцати трех регионах в европейской части России, в том числе и в Самарской области.