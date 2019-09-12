В Самаре открылся один из крупнейших в России центр дистрибуции электротехнического оборудования и систем безопасности

Оператором этого логистического центра является отечественная компания ЭТМ со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

В начале сентября ЭТМ отметилась в Самаре двумя событиями — официальным открытием своего регионального центра и проведением форума электротехники и систем безопасности — мероприятия, традиционного для регионов присутствия компании.

Рабочие места для Самары

"ЭТМ работает на российском рынке уже 28 лет, с 1993 года она специализируется на дистрибуции товаров в таких сегментах, как электрика, свет, крепеж и безопасность, в настоящее время доля ЭТМ на этом рынке близка к 20%, — рассказывает директор Поволжского регионального центра компании Сергей Братусенко. — Самарская ветвь ЭТМ сегодня представлена высокотехнологичным логистическим предприятием площадью около 25 тысяч кв. м, расположенным в поселке Стройкерамика. Мы обслуживаем все регионы Приволжского федерального округа за исключением Пермского края. По основным производственно-финансовым показателям наш центр занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга".

По словам Сергея Братусенко, годовой оборот компании ЭТМ в регионе составляет более 10 млрд рублей, а инвестиции в ее Приволжский дивизион (в объеме более 2 млрд рублей) позволили создать здесь около 2000 достойно оплачиваемых рабочих мест, и 800-900 из них приходится на Самару. В интервью интернет-порталу volga.news он сообщил, что численность персонала в его компании ежегодно увеличивается примерно на 15-20%, а объемы продаж — на 20-30%. Столь значимые результаты г-н Братусенко связывает как с чисто географическим расширением сферы деятельности его компании, так и с более качественной работой с клиентами.

Конкурентным преимуществом ЭТМ является сервис iPRO, создающий общее информационное пространство для всех операторов рынка электротехнической продукции. Этот сервис позволяет пользователям в режиме реального времени управлять закупками и поставками, находясь в любом городе России и за ее пределами. Решения iPRO ориентированы на широкий круг профессионалов, в частности, на проектировщиков, сметчиков, инженеров-разработчиков, снабженцев, специалистов отделов продаж и производителей электротехнического оборудования. Корпоративные пользователи iPRO — это строительно-монтажные организации, промышленные и инфраструктурные предприятия, а также розничные магазины.

Главный показатель качества работы с клиентом — время обслуживания — не превышает 15 минут, а система доставки выбранного товара в города, которые расположены в радиусе 500 км от Самары, позволяет быстро и удобно забрать заказ либо самовывозом из самарского логистического центра, либо в одном из офисов корпоративной сети продаж, куда заказанные товары доставляются транспортом компании ЭТМ. При этом, как утверждают ее менеджеры, цены на их товары (особенно при массовых закупках) ощутимо ниже, чем в обычных специализированных магазинах.

Перспективы своей компании Сергей Братусенко связывает с развитием сервиса iPRO: "От традиционной позиции дистрибьютор-поставщик" мы движемся к позиции организатора информационного пространства, связывающего участников всего цикла отраслевого взаимодействия, в частности, производителей оборудования, разработчиков инженерных решений и конечных пользователей". Еще одно направление работы ЭТМ на перспективу — подготовка кадров. В компании действует корпоративная система обучения, включающая стажировки на предприятиях-партнерах, налаживаются и взаимовыгодные контакты с учебными заведениями в регионах присутствия компании.

Значимость ЭТМ для нашего региона высоко оценивается местными властями и бизнес-сообществом: свидетельство тому — участие заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексея Ильметова, главы поселения Смышляевка муниципального района Волжский Вячеслава Брызгалова и президента Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерия Фомичева в официальной церемонии открытия Поволжского регионального центра компании, которая состоялась 5 сентября 2019 года.

Форум для профессионалов отрасли

В тот же день на базе своего нового логистического центра компания ЭТМ провела форум электротехники и систем безопасности. В этом мероприятии приняло участие более 2000 специалистов, в их числе топ-менеджеры профильных компаний, технические директора, руководители отделов снабжения, а также профессионалы в сфере монтажа систем безопасности и электрооборудования.

Своим присутствием форум поддержали почти 100 отечественных и зарубежных компаний-производителей электротехнического оборудования и систем безопасности. Наиболее известные бренды были представлены компаниями ABB, IEK, Legrand, Philips, Siemens, Schneider Electric, DKC, Jazzway, SkyNet, Lapp Group, "Световые технологии" и "Энергокабель".

Деловая программа форума включала более 30 конференций, круглых столов, тематических семинаров и 9 мастер-классов для различной аудитории, где в качестве спикеров были задействованы специалисты с большим практическим опытом, представители бизнеса, научного и экспертного сообщества.

Руководители предприятий обсуждали изменения на рынке кабеля, а также темы "Бизнес без коррупции" и "Соответствие в светотехнике". Представители строительно-монтажных организаций — методы снижения трудозатрат и повышения точности при подготовке сметной документации. Специалисты промышленных предприятий — опыт клиентов ЭТМ в автоматизации их производств. Оптово-розничные партнеры ЭТМ — способы увеличения объемов продаж и повышения доходности розничного магазина.

Для широкого круга профессионалов были организованы два круглых стола ("Рынок кабельно-проводниковой продукции в России, стандарты качества, защита от фальсификата" и "Закупки для электромонтажных работ: качественно, быстро и по оптимальной цене"), а также конференция "Современный информационный сервис в системе массового образования электротехнической отрасли".

Ключевой задачей форума его организаторы считали развитие товарного направления "Безопасность", включающего, в частности, пожарную сигнализацию, охранные системы, интеллектуальные системы видеонаблюдения и речевое оповещение. На специалистов корпоративных служб экономической безопасности был ориентирован круглый стол "Практическое внедрение антикоррупционных процедур на предприятии (комплаенс)".

Повышенным вниманием участников форума пользовалась работа демонстрационной зоны iPROтм, где каждый мог не только познакомиться с этим сервисом, но и задать свои вопросы его разработчикам.

Сергей Братусенко, директор Поволжского регионального центра компании ЭТМ:

"Инвестиции компании ЭТМ в ее Приволжский дивизион (в объеме примерно 2 млрд рублей) позволили создать здесь около 2000 достойно оплачиваемых рабочих мест, и 800-900 из них приходится на Самару".