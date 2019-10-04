Портал "Волга Ньюс" получил награду за второе место в федеральном конкурсе "МедиаТЭК"

В четверг, 3 октября, в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя — 2019" в московском ЦВЗ "Манеж" состоялась церемония награждения призеров V-го Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", который проводится при поддержке Министерства энергетики России.

Проект "Команда инноваторов" информационного портала "Волга Ньюс" занял второе место среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий в номинации "Современное производство и развитие ТЭК", в которой оценивается профессиональное мастерство журналистов по освещению деятельности компаний в области развития ТЭК и внедрению новых технологий в отрасли.

Член жюри — доктор филологических наук, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова и пресс-секретарь ПАО "Фортум" Андрей Ветвинский вручили диплом и памятный знак одному из авторов проекта "Команда инноваторов" Юлии Василькиной.

Елена Вартанова отметила, что за пять лет конкурс "МедиаТЭК" стал национальным, из года в год растет качество работ, представляемых на суд жюри. Многим победителям удается сохранять лидерство, появляется немало новых лиц на конкурсе. Елена Вартанова считает, что опыт победителей и призеров "МедиаТЭКа" по созданию проектов в сфере топливно-энергетического комплекса очень ценен, и его необходимо представить студентам. Тем более, что наиболее актуальные материалы о работе предприятий топливно-энергетического комплекса вызывают большой интерес не только у специалистов в отрасли, но и у остальной аудитории.

Андрей Ветвинский подчеркнул, что новые передовые технологии — всегда в центре внимания ПАО "Фортум", потому компания выступила партнером номинации "Современное производство и развитие ТЭК" среди региональных СМИ.

Авторами проекта "Команда инноваторов" являются журналисты Юлия Василькина и Петр Слизевич. В их текстах рассказывается о примерах, способствующих развитию топливно-энергетического комплекса. В частности, своим опытом внедрения инновационных технологий поделились предприятия региона: Новокуйбышевский НПЗ, "СИБУР Тольятти", Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Сызранский НПЗ и КуйбышевАзот.

Экспертный совет конкурса "МедиаТЭК" возглавляет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В его состав входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти. Дополнительно к оценке работ привлекаются руководители пресс-служб крупнейших федеральных компаний отрасли и журналисты, специализирующиеся на темах, связанных с деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса.

Партнеры конкурса "МедиаТЭК" — ПАО "Россети", ПАО "Фортум", ПАО "Татнефть", ПАО "Мосэнерго", ПАО "РусГидро", АО "Зарубежнефть", ПАО "Квадра", ПАО "Юнипро".

Напомним, проект "Команда инноваторов" ранее стал победителем регионального этапа конкурса. Его организаторами выступили областное министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. После подведения итогов в губернии девять проектов компаний и СМИ были направлены на федеральный этап.

Призерами конкурса стали четыре представителя Самарской области, занявшие второе-третье места в разных номинациях, а также отмеченные специальным призом. Помимо "Команды инноваторов" жюри положительно оценило проекты: "Заповедная энергия" Филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС", "Повышение энергоэффективности в Самарской области" филиала ФГУП "ВГТРК" — ГТРК "Самара", а также проект "Энергоармия. Совместная книга энергокомпаний и образовательных учреждений об истории и будущем российской энергетики" филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" и Владимира Громова.

На федеральный тур поступило 443 заявки из 54 регионов страны. Больше всего конкурсных работ направили от ХМАО-Югра (23 заявки), Иркутской области (21 заявка), Ленинградской области (20 заявок) и Ямало-Ненецкого автономного округа (17 заявок). Среди компаний самыми активными в России стали подразделения ПАО "Газпром", ПАО "РусГидро" и ПАО "Россети". Самым результативным в конкурсе снова стало участие подразделений ПАО "Газпром": 15 призовых мест. Подразделения ПАО "РусГидро" и ПАО "Россети" заняли по 12 призовых мест каждый. В лидерах и ПАО "Т Плюс" с пятью призовыми местами.

"Федеральный оргкомитет премии "МедиаТЭК" выражает признательность всем участникам конкурса и региональным органам власти, которые организовали отборочные туры, и приглашает всех ознакомиться с опубликованными работами победителей на сайте https://медиатэк.рф, чтобы иметь возможность изучать лучшие практики в области отраслевой журналистики и корпоративных коммуникаций с общественностью", — сообщается на сайте конкурса.

Сегодня также проходит сессия "МедиаТЭК — лучший опыт", в ходе которой победители и призеры конкурса в формате открытого разговора и мастер-классов представляют свой опыт по реализации проектов в области информационного сопровождения строительства энергообъектов и технологического обновления, цифровизации, популяризации профессий ТЭК и по другим важным темам.