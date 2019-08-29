Проект портала "Волга Ньюс" победил в региональном туре конкурса "МедиаТЭК-2019"

Проект "Команда инноваторов" портала "Волга Ньюс" победил в региональном туре Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

На портале "Волга Ньюс" в разделе ТЭКСамара.РФ регулярно публикуются материалы о событиях и тенденциях развития компаний топливно-энергетического комплекса в Самарской области.

Крупные промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса региона известны своими достижениями и большими капиталоемкими проектами. Не менее важны, пусть и не столь масштабны, инновационные разработки специалистов отрасли, которые помогают усовершенствовать ту или иную производственную схему, сократить затраты и снизить воздействие на природу.

В проекте "Команда инноваторов" портала "Волга Ньюс" рассказывается о таких примерах, способствующих развитию топливно-энергетического комплекса. В частности, своим опытом внедрения инновационных технологий поделились предприятия региона: "Новокуйбышевский НПЗ", "СИБУР Тольятти", "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", "Сызранский НПЗ" и "КуйбышевАзот".

Отметим, что в 2016 г. издательский проект "ТЭК и Химия Самарской области" портала "Волга Ньюс" стал победителем II Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2016".

Всего конкурсной комиссией регионального отборочного тура МедиаТЭК-2019 отмечено девять лучших проектов, которые направлены для участия в федеральном этапе, где они пройдут оценку экспертов федерального жюри и будут участвовать в состязании с конкурсными проектами других регионов страны. Победителями регионального отборочного тура в разных номинациях стали ООО "Газпром трансгаз Самара", ПАО "МРСК Волги" — филиал "Самарские распределительные сети", Филиал ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС", Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", ГТРК "Самара", "Комсомольская правда-Самара".