Рецепт от химиков: специалисты ННК работают над улучшением характеристик топливного оксигената

В Новокуйбышевской нефтехимической компании (ННК) разрабатываются и внедряются в производство инновации для ПАО "НК "Роснефть". Сотрудники научно-исследовательского центра АО "ННК" разработали метод, который позволит улучшить характеристики бензина за счет повышения октанового числа топливного оксигената — метил-трет-амилового эфира (МТАЭ), а также предложили ряд других новаторских решений в области нефтегазохимии.

Поставщик инновационных решений

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (ННК, дочернее общество ПАО НК "Роснефть") — один из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы. Годовой объем перерабатываемого сырья превышает 1 млн тонн в год. В структуре предприятия пять основных производств.

Мощным импульсом для развития ННК стало ее вхождение в 2015 году в периметр "Роснефти". Интеграция АО "ННК" в общую технологическую цепочку компании, от добычи углеводородного сырья до нефтехимических заводов, позволила значительно повысить экономическую эффективность Самарской группы предприятий "Роснефти".

Новокуйбышевская нефтехимическая компания, как и все предприятия "Роснефти", регулярно участвует в разработке и реализации инновационных проектов, направленных как на улучшение качества уже выпускаемой продукции, так и на освоение новых видов нефтехимии. Научно-исследовательский центр (НИЦ) ННК под руководством кандидата химических наук Беньямина Стрельчика (на фото — первый справа) давно стал поставщиком инновационных решений, которые высоко ценят на производстве.

Автор многих рационализаторских предложений — ведущий инженер НИЦ ННК Илья Воронин. Молодой кандидат химических наук трудится в Новокуйбышевской нефтехимической компании уже 7 лет. По словам Воронина, работать на ННК не только престижно, но и интересно, потому что ННК — одно из самых крупных нефтехимических предприятий в России. Тем более, что приобретенный производственный опыт уже помог в написании кандидатской. Первое серьезное рационализаторское предложение Воронина, которое связано с разработкой технологии получения высококачественного пара-трет-бутилфенола, как раз и стало частью кандидатской диссертации и определило ее практическую значимость. В 2014 году государство выдало патент на это изобретение сотрудников НИЦа.

ННК является единственным в России производителем пара-трет-бутилфенола — сырья для синтеза фенольных смол, используемых при получении лаков и красок, а также в качестве стабилизатора синтетического каучука. В Новокуйбышевске ежегодно выпускается 12 тыс. т этого вещества, необходимого для лакокрасочной и шинной промышленности, а также для производства синтетических моющих средств.

Повысить октановое число

Вместе с коллегами Илья Воронин разработал инновационную идею по повышению октановых характеристик метил-трет-амилового эфира (МТАЭ), который выпускается Новокуйбышевской нефтехимической компанией.

Напомним, установку по производству октаноповышающей добавки МТАЭ, мощностью 300 тыс. т в год, ввели в эксплуатацию в 2012 году. Топливные оксигенаты, среди которых и МТАЭ, позволяют уменьшить детонацию, улучшить качество бензина, повышая его октановое число, а также добиться большей стойкости к самовоспламенению.

У каждого топливного оксигената есть свои плюсы и минусы. Так, использование МТАЭ в качестве компонента автомобильных бензинов дает ряд важных преимуществ. По сравнению с прямыми аналогами (метил-трет-бутиловым эфиром), он обладает большей величиной теплоты сгорания. Также его применение, ввиду физических свойств, повышает эксплуатационные характеристики топлив в летнюю жару. МТАЭ оказывает меньшее влияние на окружающую среду за счет меньшей растворимости в воде и сокращенного времени биоразложения. Продукт сертифицировали к применению в России, он полностью соответствует европейским стандартам качества и техническим регламентам Евросоюза и России. Уже несколько лет в ННК он считается флагманским продуктом.

В то же время метил-трет-амиловый эфир уступает по октановому числу аналогичным добавкам, причем на этот показатель заметно влияет степень чистоты товарного продукта МТАЭ. По словам Воронина, в НИЦ после проведения ряда экспериментов нашли способ, как повысить концентрацию основного вещества в нем с 92% до 98%. Он заключается в предварительной подготовке сырья путем селективного гидрирования побочных продуктов. Результаты полученных экспериментальных данных позволяют перейти к детальной проработке идеи для переноса ее в промышленные условия.

Илья Воронин также отметил, что проект разрабатывался большой командой предприятия: "Наш директор НИЦ Беньямин Синаевич Стрельчик — это мозговой центр, человек с колоссальным опытом разработки и внедрения процессов. Под его руководством была создана концепция рассматриваемого способа, проведены испытания на лабораторных установках, составлен материальный баланс, наработаны образцы высококонцентрированного МТАЭ для их последующих испытаний по определению октаноповышающей эффективности. Сейчас проект развивается, рационализаторское предложение одобрили в "Роснефти".

Авторская группа сотрудников НИЦ Новокуйбышевской нефтехимической компании по итогам 2018 года заняла второе место в корпоративном конкурсе "Научно-технологическое лидерство" компании "Роснефть". Инженер НИЦ ННК Илья Воронин (на фото — первый справа) выступил на этом конкурсе в качестве делегата. Он представил жюри проект, посвященный повышению октановых характеристик метил-трет-амилового эфира производства ННК.

Всего по итогам 2018 года на конкурс было представлено 64 научных проекта. Конкурс проводится ежегодно среди специалистов, менеджеров и проектных групп дочерних обществ "Роснефти" и направлен на развитие научно-проектного и производственного потенциала. Жюри определило лучшие инновационные проекты, научно-исследовательские работы, технические публикации, диссертационные работы. Победителей и призеров конкурса наградили дипломами, памятными наградами, а также денежными премиями.