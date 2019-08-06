Команда инноваторов — мы все! Зачем на Сызранском НПЗ запустили инновационный портал

Чтобы сделать современное производство по-настоящему эффективным и динамичным, нужно вовлечь в работу по его улучшению как можно больше неравнодушных людей. Два года назад на Сызранском НПЗ заработал инновационный портал, на котором сейчас представлены уже около тысячи предложений от 342 работников завода. Ресурс объединил и сплотил авторов улучшений и ведущих специалистов-экспертов предприятия. Теперь это единая, быстро растущая команда инноваторов.

Каждого — в инноваторы

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (СНПЗ) инновационные идеи в цене. Как на всех предприятиях, входящих в ПАО НК "Роснефть", здесь действует СНУ — система непрерывных улучшений, есть отдел по повышению операционной эффективности, внедрено немало интересных разработок, которыми можно гордиться.

Но настоящим катализатором для нестандартных идей по развитию производства стал инновационный портал. Его разработали и запустили в 2017 году.

"Это общезаводской ресурс, доступ к которому открыт с любого рабочего места, где есть компьютер, — рассказывает помощник генерального директора по инновациям АО "Сызранский НПЗ" Юрий Пушкарев. — Операторы технологических установок, специалисты различных служб, инженеры… Мы обеспечили свободный доступ к инновационному порталу практически всему персоналу завода, и каждый может оставить на нем свои предложения по улучшениям".

По сути, теперь "командой инноваторов" может стать весь коллектив Сызранского НПЗ. "Вовлечь в эту работу всех — это наша стратегическая цель, — говорит Юрий Пушкарев. — Но пока мы поставили перед собой более скромную задачу — довести количество авторов предложений на портале до пятисот человек — это примерно каждый пятый работник завода".

Интересных идей у работников СНПЗ и раньше было немало, но с появлением инновационного портала оформить их в виде предложения и официально представить его на суд экспертов и руководства стало намного проще. Потому и предложений по улучшению производства все больше и больше.

Сейчас их зарегистрировано уже более 950, причем только за первое полугодие 2019 года поступило 312 предложений. В списке авторов 342 сотрудника — каждый седьмой заводчанин, и уже сформировался пул наиболее активных инноваторов. Заводской рекорд — 56 предложений на портале — у старшего оператора установки КАС цеха № 5 Даниила Трошина (на фото).

Серьезный эффект

Всплеск инновационной активности принес СНПЗ ощутимый экономический эффект. Вот, например, одно из предложений 2018 года — оборудовать запорно-регулирующую арматуру быстросъемными термочехлами, чтобы сократить потери тепла. Сконструировать такой чехол — задача очень непростая, но "игра стоила свеч". Конструкцию разработали, заказали более тысячи термочехлов. В итоге тепло сберегается, а монтаж и демонтаж чехлов выполняют сами работники СНПЗ.

А вот еще один пример. На предприятии давно эксплуатируется АСУТП — автоматизированная система управления технологическим процессом. Казалось бы, все уже продумано, но специалисты СНПЗ увидели возможности для улучшений — и подали предложение на портал.

В результате, как рассказал Юрий Пушкарев, на ведущей производственной мощности по первичной переработке ЭЛОУ-АВТ-6 была внедрена система усовершенствованного управления технологическим процессом. Она позволяет оперативно реагировать на изменившийся состав сырья, оптимально подбирает режим работы и увеличивает отбор целевой продукции требуемого качества. Процесс внедрения системы занял шесть месяцев.

Молодые специалисты АО "Самаранефтегаз" разрабатывают проекты по оптимизации производства Проект молодого специалиста АО "Самаранефтегаз" Олеси Рузовой стал лучшим на прошедшей кустовой научно-технической конференции ПАО "НК "Роснефть" среди 16 работ, представленных нефтяниками из разных регионов в секции "Техника и технология добычи нефти и газа".

В ближайшем будущем подобные усовершенствования затронут установки каталитического риформинга ЛЧ-35/11-600, ЛГ-35/11-300 и изомеризации. Соответственно, вырастет и экономический эффект.

Инновационный портал помог объединить несколько разрозненных предложений в единую программу по увеличению объемов переработки легкой нефти. Как рассказал Юрий Пушкарев, в этой программе два направления: это "расшивка" инфраструктуры слива легкой нефти и газового конденсата, и мероприятия по дооснащению холодильно-конденсационным оборудованием установки ЭЛОУ-АВТ-6.

Реализацию программы планируют завершить в 2019 году. В результате доля легкой нефти в общем объеме поступающего сырья, которую будет в состоянии перерабатывать Сызранский НПЗ, значительно вырастет. Это позволит предприятию увеличить выход светлых нефтепродуктов и лучше приспособиться к изменяющимся внешним условиям.

Все предложения ценны

Конечно, предложение предложению рознь. Но на СНПЗ знают: без внимания не останется ни одна идея, появившаяся на портале. Сейчас, когда движение инноваторов на заводе стало массовым, акцент перенесли на качество идей. Запущена четкая система оценки поступивших предложений. Прежде всего, их сортируют по направлениям: технология, механика, энергетика и общезаводское управление.

Рецепт от химиков: специалисты ННК работают над улучшением характеристик топливного оксигената В Новокуйбышевской нефтехимической компании (ННК) разрабатываются и внедряются в производство инновации для ПАО "НК "Роснефть". Сотрудники научно-исследовательского центра АО "ННК" разработали метод, который позволит улучшить характеристики бензина за счет повышения октанового числа топливного оксигената - метил-трет-амилового эфира (МТАЭ), а также предложили ряд других новаторских решений в области нефтегазохимии.

Предложения проходят через четыре уровня "фильтрации". Первый — непосредственно в структурном подразделении. Если предложение признано интересным и оно несложное, его принимают к внедрению "на месте". А если оно может быть полезно в масштабах всего предприятия, в дело вступает второй уровень оценки — специалисты отдела по повышению операционной эффективности.

Они решают, к какой категории отнести идею: либо это предложение по "улучшению малыми шагами", либо это "рационализаторское предложение", а может подойдет следующая категория — "инновационное предложение" и, наконец, "перспективное предложение".

На третьем уровне оценки предложений в дело вступают эксперты — это специалисты, кандидатуры которых утверждены приказом по предприятию. При каждом из них сформирован мини-совет из узких специалистов.

И, наконец, самый высокий, четвертый уровень — заводской координационный совет, который собирается еженедельно. На него выносят предложения, которые прошли обсуждение, доработку и готовы к тому, чтобы их включили для реализации в соответствующую общезаводскую программу.

Самое интересное — то, что обсуждение и доработка предложений происходит непосредственно на инновационном портале. Не нужно сидеть в приемных и на совещаниях. Портал — интерактивный ресурс, на котором участники ведут диалог и видят весь ход обсуждения — и задаваемые вопросы, и полученные ответы. Есть возможность приложить необходимые документы — технологические схемы, расчеты. Это экономит время, делает весь процесс живым и интересным.

Специализированный портал, посвященный инновациям, — уникальный опыт Сызранского нефтеперерабатывающего завода, который может стать примером для многих.