Реакторы стали мощнее: изобретатели "КуйбышевАзота" способствовали росту объемов производства капролактама

Хорошо известное в Самарской области и далеко за ее пределами предприятие "КуйбышевАзот" в 1974 году освоило выпуск капролактама. С тех пор на этом производстве произошли большие изменения, а объем выпуска увеличился в разы. Модернизация оборудования, которую постоянно проводят на заводе, во многом заслуга и коллектива, в котором работают талантливые изобретатели. Общий эффект от изобретений и рацпредложений почти за последние 20 лет только на производстве капролактама превысил 1,5 миллиарда рублей.

Больше выработки

ПАО "КуйбышевАзот" ведет свою деятельность по двум основным направлениям. Это — капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити, кордная ткань), предприятие занимает лидирующие позиции по этим видам продукции в России, СНГ и Восточной Европе. Еще одно направление — аммиак и азотные удобрения. Кроме того, в режиме совместного предприятия производятся промышленные газы — азот, кислород, аргон.

Завод был основан в 1966 году, а первая очередь производства капролактама введена в эксплуатацию в 1974-м. Сложный технологический процесс, состоящий из целого ряда химических стадий, основанных на взаимодействии нескольких видов сырья, позволяет получать на выходе капролактам. Из которого, в свою очередь, производят такой востребованный во многих областях жизнедеятельности продукт, как полиамид, или как его еще называют — капрон, нейлон.

Сергей Ардамаков, сегодня являющийся советником по реконструкции и развитию производства капролактама ПАО "КуйбышевАзот", работает на нем почти 36 лет. После окончания Тольяттинского политехнического института в 1983 году пришел на "КуйбышевАзот", с апреля 2004 года по 16 января 2019-го — начальник производства капролактама. С 2002 года занимается изобретательством.

Под непосредственным техническим руководством Сергея Ардамакова ведется масштабная комплексная реконструкция производства капролактама, направленная на расширение мощностей и снижение расходных норм по сырью, а также воздействия на окружающую среду. При участии Ардамакова и внедрении его разработок и изобретений, удалось увеличить мощности действующих установок более чем два раза.

Сергей Ардамаков

Сергей Ардамаков рассказывает, что гидроксиламинсульфат (ГАС) — это один из полупродуктов, принимающих участие в сложном процессе производства капролактама. На предприятии в цехе 38 есть 3 каскада, в каждом из которых установлены по 6 реакторов, позволяющих вырабатывать ГАС. Однако наладить его производство в достаточном объеме на "КуйбышевАзоте" оказалось непростой задачей.

"С 1991 года у нас работает две очереди производства капролактама. Но долгое время объем его производства был лимитирован техническими возможностями выпуска ГАС. Его хватало только для выработки 96 тыс. тонн капролактама в год. Это был максимум, на который мы могли рассчитывать", — пояснил Сергей Ардамаков.

Именно поэтому в 2002 году на одном из совещаний был поднят вопрос о том, как выпускать больше исходного продукта для увеличения производства капролактама. Было предложено несколько вариантов. Тогда генеральный директор Виктор Герасименко (прим. ред. — сейчас председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот") выслушал все предложения и поддержал вариант Сергея Ардамакова.

"Чтобы повысить эффективность процесса пришлось вмешиваться в конструкцию реактора, — поясняет Ардамаков, — Главный вопрос был в том, как обеспечить равномерное распределение химических процессов в исходном объеме, равномерно перемешать газ, жидкость, твердое тело".

По его словам, стало понятно, что необходимо сделать новое устройство для смешивания компонентов. Собрали "мешалку", как между собой специалисты-химики называют сложное оборудование, и она дала положительный результат. Но на этом изобретатели не остановились. Чтобы улучшить процесс перемешивания они смонтировали еще одно устройство, статический смеситель, увеличили давление, затем поменяли сепараторы. Итогом целенаправленной работы в этом направлении стала возможность получать с одного каскада ГАС, достаточный для выпуска 100 тыс. тонн капролактама.

Изобретение Ардамакова и команды инженеров "КуйбышевАзота" давно и по праву получило признание среди ведущих мировых производителей химической промышленности.

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"На каждое из этих улучшений был получен патент, а закончили модернизацию оборудования в 2018 году, — рассказывает Сергей Ардамаков, — Весь завод помогал нам. Виктор Иванович Герасименко дал зеленый свет этой работе и поверил в нас. Наша инициативная группа — это главный механик проектно-конструкторского отдела (ПКО) Сергей Николаевич Кузнецов, начальник цеха гидроксиламинсульфата Игорь Валентинович Лукьянов. Мы разрабатывали этот механизм, далее конструкторское бюро помогало с документальным оформлением, управление материально-технического снабжения обеспечивало необходимыми материалами, ремонтно-механический цех по нашим эскизам и чертежам ПКО изготавливал оборудование. Работала вся команда, практически весь завод".

И как отмечают сами изобретатели, это еще не предел и работа в этом направлении будет продолжена. Так, если в 2000 году предприятие выпустило 105 тыс. тонн капролактама, то уже в 2018 — 210,1 тыс. тонн. Таким образом первоначальные мощности были увеличены практически в два раза.

Выявить "узкие места"

Советник по реконструкции и развитию производства капролактама ПАО "КуйбышевАзот" Сергей Ардамаков рассказывает, что на заводе существует опыт выявления "узких мест". "Сначала таким являлось производство ГАС, но после того как были увеличены объемы выпуска, встал вопрос об увеличении мощности производства циклогексанона. После модернизации агрегата гидрирования фенола и увеличения его производительности в 7 раз, удалось справиться и с этой задачей", — отметил Сергей Ардамаков.

Команда инноваторов — мы все! Зачем на Сызранском НПЗ запустили инновационный портал Чтобы сделать современное производство по-настоящему эффективным и динамичным, нужно вовлечь в работу по его улучшению как можно больше неравнодушных людей. Два года назад на Сызранском НПЗ заработал инновационный портал, на котором сейчас представлены уже около тысячи предложений от 342 работников завода. Ресурс объединил и сплотил авторов улучшений и ведущих специалистов-экспертов предприятия. Теперь это единая, быстро растущая команда инноваторов.

Стоит отметить, что с 2002 года Сергеем Ардамаковым в соавторстве поданы 61 заявка по служебным изобретениям и полезным моделям, получено 53 патента, оформленных на ПАО "КуйбышевАзот". Все технические решения направлены на совершенствование процесса получения капролактама, обеспечение надежности работы реакторного оборудования, снижение экологического воздействия, увеличение качества и выработки товарного продукта. Внедрено в производство патентов с общей экономией более 1 млрд рублей.

Кроме того, с 1986 года Сергей Ардамаков занимается рационализаторской деятельностью. Подано 159 рацпредложений, внедрено 69, что позволило добиться экономического эффекта в размере более 300 млн рублей. Общий экономический эффект от изобретений и рацпредложений за все эти годы составил более 1,5 млрд рублей.

"Увеличивая производительность какой-то единицы оборудования в разы, мы сокращаем энергетические затраты на производство, что приносит большой экономический эффект, — пояснил Сергей Ардамаков. — Уменьшаем расходные нормы основного сырья как бензол, щелочь. В результате рационализаторских предложений и изобретений увеличивается не только выработка, но и улучшается качество готовой продукции, и сокращается использование сырьевых ресурсов и энергетических".