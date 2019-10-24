"Нефтеперевалка" из дела о "грязной нефти" сменила руководителя

Сергей Сапунов, ставший в августе новым собственником ООО "Нефтеперевалка", владеющей узлом учета нефти в Волжском районе, через который, по версии следствия, загрязненная хлорорганикой нефть попала в нефтепровод "Дружба", назначен гендиректором компании.

Соответствующая информация появилась в ИАС Seldon.Basis. Сапунов заступил на должность с 10 сентября, сменив Светлану Балабай, которая раньше также выступала и владельцем компании.

Сергей Сапунов числится бывшим гендиректором шести и совладельцем еще двух прекративших деятельность компаний в разных регионах. Компании были связаны с добычей нефти и газа, продажей нефтепродуктов, коммерческой и транспортной деятельностью. Речь идет о московских ООО "Грейд" и "Макситранс", самарском "Самаратехносервис", "Фиал-трейд" и торговом доме "Музыка" из Оренбурга, ТОО "Асва" и ТОО "Геррос" из Екатеринбурга.

Напомним, Балабай сейчас находится в СИЗО, являясь одной из 13 подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту загрязнения "Дружбы".

В конце сентября иск о банкротстве "Нефтеперевалки" подала Федеральная налоговая служба.