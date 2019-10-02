Сегодня, 2 октября, в ЦВЗ "Манеж" начал свою работу Международный форум "Российская энергетическая неделя-2019", организатором которого выступили министерство энергетики России и Фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Москвы.

В Москве стартовал международный форум "Российская энергетическая неделя-2019"

На официальном сайте форума "Российская энергетическая неделя-2019" (РЭН) сообщается, что рамках РЭН со 2 по 5 октября пройдут более чем 70 деловых мероприятий, в том числе запланировано расширенное заседание рабочей группы по направлению "энергетика" Госсовета Российской Федерации, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов".

Как ранее сообщалось, 2 октября президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя". Тема дискуссии - "Энергетическое партнерство для устойчивого развития".

По словам министра энергетики России Александра Новака, форум зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка. "Российская энергетическая неделя" стала крупнейшей международной платформой для обсуждения актуальной энергетической повестки и определения стратегических направлений развития ТЭК, - подчеркнул Александр Новак. - Подтверждением тому служит высокая оценка президента Российской Федерации и других участников форума. Я убежден, что диалог, который мы проводим в рамках РЭН, востребован для дальнейшего развития не только российской, но и мировой энергетической политики".

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков отметил, что "Российская энергетическая неделя" - одно из главных мировых событий в сфере энергоэффективности.

"В этом году программа форума охватывает все наиболее острые и актуальные вопросы отечественного и глобального энергетических рынков. Приоритетное внимание будет уделено вопросам развития отечественных отраслей ТЭК, так как они, как известно, являются одним из основных условий устойчивого развития и безопасности страны, ее технологического суверенитета. Лидеры мировых энергетических компаний, эксперты рынка, представители международного научного сообщества обсудят вызовы и угрозы энергетическому балансу и представят стратегии развития международных рынков энергоресурсов", - рассказал Кобяков.

Проект портала "Волга Ньюс" - в числе победителей Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019" Проект "Команда инноваторов" портала "Волга Ньюс" занял второе место среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий по итогам V-го Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

Деловые сессии РЭН-2019 будут посвящены цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития, экологической трансформации энергетического рынка и другим актуальным темам в области энергетики.

На площадке форума также состоится Пятый Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК". Напомним, портал "Волга Ньюс" с проектом "Команда инноваторов" занял второе место в конкурсе среди региональных печатных и интернет-СМИ. В заключительный день мероприятия пройдет Молодежный день #ВместеЯрче - встреча молодых представителей ТЭК с лидерами бизнеса.

В форуме традиционно примут участие руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов Российской Федерации, ведущие международные эксперты и организации.