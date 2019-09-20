Проект портала "Волга Ньюс" в числе победителей Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019"

Проект "Команда инноваторов" портала "Волга Ньюс" занял второе место среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий по итогам V-го Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

Итоги конкурса объявлены 19 сентября. Награждение состоится в начале октября на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Проект "Команда инноваторов" занял второе место среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий в номинации "Современное производство и развитие ТЭК". На первом месте — общественно-политическая газета Ямало-Ненецкого автономного округа "Красный Север" с проектом "Арктический ТЭК", на третьем — Интернет-СМИ "Сиб.фм" с проектом о Новосибирской ГЭС.

Основная цель конкурса — стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, а также стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Победители определяются на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации.

Экспертный совет "МедиаТЭК" возглавляет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В состав Экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти. Дополнительно к оценке работ, поступивших от СМИ и региональных администраций, привлекаются руководители пресс-служб крупнейших федеральных компаний ТЭК; к оценке работ самих энергетических компаний — журналисты, специализирующиеся на ТЭК.

На федеральный тур МедиаТЭК-2019 направили 443 заявки из 54 регионов страны.

Проект "ТЭК и Химия Самарской области" Волга Ньюс стал победителем II Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2016" Во вторник, 15 ноября, на официальном сайте опубликованы итоги открытого интернет-голосования по выбору победителей II Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2016".

На портале "Волга Ньюс" в разделе ТЭКСамара.РФ регулярно публикуются материалы о событиях и тенденциях развития компаний топливно-энергетического комплекса в Самарской области. Крупные промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса региона известны своими достижениями и большими капиталоемкими проектами. Не менее важны (пусть и не столь масштабны) инновационные разработки специалистов отрасли, которые помогают усовершенствовать ту или иную производственную схему, сократить затраты и снизить воздействие на природу.

В проекте "Команда инноваторов" портала "Волга Ньюс" рассказывается о примерах, способствующих развитию топливно-энергетического комплекса. В частности, своим опытом внедрения инновационных технологий поделились предприятия региона: Новокуйбышевский НПЗ, "СИБУР Тольятти", Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Сызранский НПЗ и "КуйбышевАзот".

Отметим, что в 2016 г. издательский проект "ТЭК и Химия Самарской области" портала "Волга Ньюс" стал победителем II Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2016".