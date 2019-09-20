16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект портала "Волга Ньюс" в числе победителей Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019" Завершился четвертый корпоративный чемпионат НК "Роснефть" по стандартам WorldSkills Движение WorldSkills в России становится все популярнее Лучших работников НК НПЗ отметили наградами Внедрение альткотельной в Самаре от "Т Плюс" будет курировать Денис Бобров

ТЭК Экономика и бизнес

Проект портала "Волга Ньюс" в числе победителей Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019"

МОСКВА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проект "Команда инноваторов" портала "Волга Ньюс" занял второе место среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий по итогам V-го Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

Итоги конкурса объявлены 19 сентября. Награждение состоится в начале октября на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Проект "Команда инноваторов" занял второе место среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий в номинации "Современное производство и развитие ТЭК". На первом месте — общественно-политическая газета Ямало-Ненецкого автономного округа "Красный Север" с проектом "Арктический ТЭК", на третьем — Интернет-СМИ "Сиб.фм" с проектом о Новосибирской ГЭС.

Основная цель конкурса — стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, а также стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Победители определяются на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации.

Экспертный совет "МедиаТЭК" возглавляет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В состав Экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти. Дополнительно к оценке работ, поступивших от СМИ и региональных администраций, привлекаются руководители пресс-служб крупнейших федеральных компаний ТЭК; к оценке работ самих энергетических компаний — журналисты, специализирующиеся на ТЭК.

На федеральный тур МедиаТЭК-2019 направили 443 заявки из 54 регионов страны.

Проект "ТЭК и Химия Самарской области" Волга Ньюс стал победителем II Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2016"
Во вторник, 15 ноября, на официальном сайте опубликованы итоги открытого интернет-голосования по выбору победителей II Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2016".

На портале "Волга Ньюс" в разделе ТЭКСамара.РФ регулярно публикуются материалы о событиях и тенденциях развития компаний топливно-энергетического комплекса в Самарской области. Крупные промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса региона известны своими достижениями и большими капиталоемкими проектами. Не менее важны (пусть и не столь масштабны) инновационные разработки специалистов отрасли, которые помогают усовершенствовать ту или иную производственную схему, сократить затраты и снизить воздействие на природу.

В проекте "Команда инноваторов" портала "Волга Ньюс" рассказывается о примерах, способствующих развитию топливно-энергетического комплекса. В частности, своим опытом внедрения инновационных технологий поделились предприятия региона: Новокуйбышевский НПЗ, "СИБУР Тольятти", Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Сызранский НПЗ и "КуйбышевАзот".

Отметим, что в 2016 г. издательский проект "ТЭК и Химия Самарской области" портала "Волга Ньюс" стал победителем II Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2016".

ТЭК&Химия №11

ТЭК&Химия №10

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

Гид потребителя

Фото на сайте

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6