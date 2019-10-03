ССК провела более 14 тысяч ограничений электроснабжения за долги

Ежедневно энергетики Самарской сетевой компании совместно с гарантирующими поставщиками ведут работу со злостными должниками. Всех, кто долгое время не платит по счетам, ожидает отключение электричества. За 8 месяцев текущего года за долги было выполнено более 14 тысяч ограничений энергоснабжения.

Долг — несколько сотен тысяч рублей

Яркое солнце, обеденный час, узнаваемый фасад известного сетевого магазина, который расположен на первом этаже панельной многоэтажки. Покупатели совершают покупки, продавцы монотонно пробивают чеки на кассе. Неожиданно для всех работа прерывается новыми посетителями.

"Самарская сетевая компания. У нас заявка от поставщика электроэнергии об ограничении подачи электричества в данный магазин за неуплату долга", — говорит специалист отдела контроля учета АО "ССК".

Задолженность магазина за электроэнергию составляет несколько сотен тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, уведомление должнику было направлено заранее. После этого у него было еще 10 дней, чтобы погасить задолженность перед гарантирующим поставщиком, либо самостоятельно отключить электричество в магазине. Назначенный срок прошел, а потребитель не сделал ни того, ни другого, поэтому сотрудники Самарской сетевой компании вынуждены были приехать и приостановить подачу электричества сами.

Администрация магазина такого поворота событий не ожидала. Час без света — это уже колоссальные убытки. Для контролеров ССК каждый час тоже дорог. В списке еще много адресов с такими должниками, поэтому, не теряя времени, направляемся мимо прилавков с продуктами в щитовую. Смотрим схему электроснабжения помещения, проверяем целостность счетчика и самое главное — находим кабель, по которому поступает электричество.

"Дело в том, что магазин расположен на первом этаже жилого дома, и его энергоснабжение осуществляется через общедомовые сети", — объясняет нам начальник отдела контроля учета Самарских электрических сетей АО "ССК" Евгений Воронков.

С намерением отключить электроэнергию, направляемся к одному из подъездов жилой многоэтажки. Там нас уже ждет представитель управляющей компании, обслуживающей внутридомовые сети. Только он имеет право выполнять отключения во внутридомовых сетях. Все вместе спускаемся в темный подвал, находим щитовую. Специалист щелкнул тумблером автомата в электрощитке — и свет в магазине погас. Контролеры ССК опломбировали оборудование, чтобы не допустить самовольного включения электропитания. Когда магазин оплатит задолженность перед гарантирующим поставщиком, энергоснабжение будет восстановлено.

Придется платить

Такая жесткая мера, как отключение электроэнергии, на сегодня оказывается самой действенной. Уже через час к нам приезжает представитель магазина. Взволнованно показывает документы об оплате. Звонок гарантирующему поставщику — контролерам ССК подтверждают, что платеж прошел. Теперь можно возобновить подачу электричества.

"Потребители, которые не оплачивают электроэнергию, рано или поздно все равно будут ограничены в рамках действующего законодательства — на основании постановления Российской Федерации, — объясняет Евгений Воронков. — И только когда они оплатят свой долг за потребленную электроэнергию, им восстановят электроснабжение".

За 8 месяцев текущего года по заявкам гарантирующих поставщиков сетевики произвели более 14 тысяч ограничений энергоснабжения за долги.

Борьба с хищениями электричества

Кроме ограничения потребителей по заявкам гарантирующих поставщиков, энергетики Самарской сетевой компании ведут регулярную работу по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии. Они уверяют: безучетное и бездоговорное потребление электричества — это не просто воровство. Это воровство опасное. Борьба с нарушителями — способ защитить добросовестных потребителей от возможного ущерба. Ведь каждое незаконное присоединение к сетям увеличивает на них нагрузку, что неизбежно ведет к аварийным отключениям электроэнергии. В итоге страдают все — в том числе и те, кто исправно платит за свет.

За 8 месяцев 2019 года контролеры АО "ССК" провели порядка 20 тысяч проверок потребителей, в результате которых выявили 59 случаев безучетного потребления электроэнергии юридическими лицами и 34 случая — гражданами. Общий объем хищений составил 4,6 тысячи мегаватт-часов.

По фактам бездоговорного потребления электроэнергии было оформлено 260 актов, по которым нарушителям выставлено счетов на сумму более 72 млн рублей за 11 млн киловатт-часов незаконно потребленной электроэнергии.

Если вам известно о фактах воровства электроэнергии — безучетного или бездоговорного потребления — звоните по телефону (846) 342-59-93.