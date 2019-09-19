Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новокуйбышевский учебный комбинат (НОУ ДПО НУК), учредителем которого является АО "Транснефть - Приволга", приступило к эксплуатации учебного тренажера для повышения квалификации персонала, обслуживающего автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП).

Цель — обеспечение единого подхода по формированию и развитию высокопрофессионального кадрового потенциала, получение и совершенствование практических навыков и умений в оперативном реагировании на отказ АСУТП, а также в оперативном поиске и устранении неисправностей системы.

Учебный тренажер разработан специалистами инженерного центра АСУТП АО "Транснефть - Север" с участием специалистов ООО "НИИ Транснефть" для четырех корпоративных образовательных учреждений ПАО "Транснефть" в Ухте, Томске, Тюмени и Новокуйбышевске.

Оборудование открывает новые возможности для эффективной и качественной подготовки персонала за счет максимально приближенного к реальности моделирования различных типов штатных и нештатных ситуаций. Тренажер предназначен для обучения рабочего и инженерно-технического персонала направления АСУТП нефтеперекачивающих (нефтепродуктоперекачивающих) станций и баз производственного обслуживания организаций системы "Транснефть". В тренажере предусмотрено одно рабочее место преподавателя и пять рабочих мест обучающихся, на каждом из которых могут одновременно работать до четырех человек.

Учебный тренажер позволяет приобрести навыки выполнения работ по монтажу оборудования микропроцессорной системы автоматики и проверки ее работоспособности. На тренажере можно производить подключение оборудования и контрольно-измерительных приборов с выходными аналоговыми, дискретными и интерфейсными сигналами, поиск и устранение неисправностей оборудования АСУТП. Тренажер позволяет имитировать нештатные режимы работы компонентов и узлов систем автоматики НПС с целью отработки навыков персонала по поиску и устранению неисправностей АСУТП.

В настоящее время на новом оборудовании курсы повышения квалификации проходят слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике из дочерних обществ системы "Транснефть".