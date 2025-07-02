Сызранец получил сильные ожоги на пожаре в квартире

В среду, 2 июля, в Сызрани на пульт диспетчера в 13:31 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Физкультурников. Там горели домашние вещи.
В 14:40 пожар ликвидирован на площади 20 кв м силами 35 пожарных и девяти спецмашин. Погибших нет.
Огнеборцы МЧС России спасли 33-летнего мужчину, получившего ожоги рук и ног, он госпитализирован. Также самостоятельно эвакуировались пять человек.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !