Сызранец получил сильные ожоги на пожаре в квартире

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В среду, 2 июля, в Сызрани на пульт диспетчера в 13:31 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Физкультурников. Там горели домашние вещи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области