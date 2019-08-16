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Экология Общество

"Самаранефтегаз" выпустил молодь стерляди в Волгу

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Винновка Ставропольского района в воду выпустили более 8300 мальков осетровых.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Инициатором экологической акции стало АО "Самаранефтегаз". Предприятие восполняет биоресурсы реки Волги ежегодно уже более 10 лет. За это время силами самарских нефтяников и нефтехимиков в Волгу было выпущено более 2 млн мальков ценных промысловых пород рыб.

Поголовье краснокнижной стерляди выросло в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Разведением стерляди здесь занимаются с 2014 года по благословению Владыки Сергия. Молодь выращивают из икры, закупленной в других регионах. Есть здесь и взрослые особи, которые тоже приносят потомство. Стерлядь живет только в чистой воде, поэтому ее выращивают с соблюдением всех технологий, температурного и кормового режима. Перед тем как отправиться во взрослую жизнь, рыбу проверяют ветеринары. К свободному плаванию мальки готовы только когда подрастут до 3-4 граммов. Перед выпуском их намеренно не кормят, чтобы молодь сразу начала искать корм и быстрее адаптировалась в природной среде.

Выпуск мальков производится под строгим контролем представителей Росрыболовства, которые предварительно дают оценку, какую рыбу и в каких количествах нужно выпускать. Еще сто лет назад бассейн Волги изобиловал осетровыми. Но после того как в регионе построили каскад ГЭС, запасы этой рыбы резко снизились. И стерлядь занесли в Красную книгу Самарской области в качестве особо охраняемого вида.

Однако сегодня специалисты говорят о том, что благодаря искусственному зарыблению, через пару-тройку лет стерлядь можно будет вывести из Красной книги. Увеличению популяции стерляди в регионе помогает общее улучшение экологической ситуации, а также значимый вклад крупных компаний, которые по своей инициативе прилагают к этому максимум усилий.

"Отрадно, что промышленные предприятия так заботятся об экологии, — сказал заместитель председателя комиссии по приемке рыбоводной продукции на территории Самарской области, государственный инспектор отдела рыбоохраны Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников. — Мы гарантируем, что будем максимально принимать все силы, чтоб сохранить поголовье выпущенной рыбы. Мы жестко боремся с браконьерством, которое угрожает целостности водных ресурсов".

Важно отметить, что предприятия самарской группы НК "Роснефть" ежегодно проводят акцию по восполнению биоресурсов Волги. Генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Сергей Анжигур подчеркнул эффективность и высокую значимость этой работы: "Экологические инициативы давно стали частью корпоративной культуры нашего трудового коллектива. Компания уделяет высокое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства и формированию ответственного отношения к природе. Считаю, что биоразнообразие реки, которая является символом России, надо сохранять".

В "Самаранефтегаз" реализуется целый ряд программ, направленных на восполнение природного баланса: действуют программы повышения надежности трубопроводов, программа по приведению в соответствие резервуарного и модернизации котельного парков. Кроме того, каждый год коллектив принимает участие в различных экологических акциях, среди которых высадка деревьев, очистка территорий природных памятников от мусора. За вклад в развитие особо охраняемых природных территорий Самарской области АО "Самаранефтегаз" в прошлом году было отмечено благодарностью министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В этом году дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть" получило диплом второй степени на конкурсе "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант" и стало победителем интернет-голосования в этой же номинации. А за обеспечение экобезопасности на производстве стало лауреатом конкурса "100 лучших организаций России. Экология и Экологический менеджмент" в номинации "Репутация и надежность".

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