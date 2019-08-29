Газоспасатели предпочитают костюмы "Стрелец"

Костюмы химической и газовой защиты серии "Стрелец" более 15 лет известны на рынке средств индивидуальной защиты и заслужили уважение специалистов по охране труда и технике безопасности химической и нефтяной промышленности. Газоспасатели по всей России пользуются костюмами "Стрелец" — и это лучшая рекомендация. Основные принципы работы компании "Роскомплект" неизменны с 2004 года: строжайшее соблюдение стандартов качества, высокая степень защиты производимой продукции, ассортимент на уровне ведущих европейских компаний и постоянное развитие новых видов защиты с применением современных технологий.

Компания "Роскомплект" запустила производство новой линейки изделий: защитные фартуки, нарукавники, рыбацкие костюмы, забродники из различных материалов, прибор проверки герметичности изолирующих костюмов "Стрелец Тест". Все изделия имеют необходимые сертификаты и уже активно распространяются по территории России.

Из новинок прошлого года "Стрелец Лайт" — изолирующий костюм газовой и химической защиты сигнального цвета. Состоит из комбинезона с газонепроницаемой химически стойкой гермомолнией, жилета с панорамным защитным стеклом, кислотостойкими перчатками и сапогами. Костюм предназначен для проведения учений, прохождения аттестаций и работ с нефтепродуктами и химическими веществами. Срок эксплуатации и хранения одиннадцать лет.

Самые популярные модели изолирующих костюмов — термоагрессивостойкие открытого типа "Стрелец КИО" ТАСК и "Стрелец АУО" ТАСК, закрытого типа "Стрелец АЖ" ТАСК. Открытый тип — комбинезон с газонепроницаемой химически стойкой гермомолнией, кислотостойкими перчатками и сапогами, плюс жилет с панорамным стеклом. Закрытый тип — скафандр с газонепроницаемой химически стойкой гермомолнией, кислотостойкими перчатками и сапогами. Костюмы предназначены для защиты личного состава противопожарных и аварийно-спасательных служб при ликвидации аварий и их последствий на химически опасных предприятиях. Обеспечивают защиту от хлора, аммиака, кислот, щелочей, нефтепродуктов. Устойчивы к высоким температурам, к воздействию открытого пламени, выдерживают контакт с нагретой до 400 °C поверхностью. Срок эксплуатации и хранения одиннадцать лет.

Многим известны защитные костюмы "Стрелец Л-2" (полукомбинезон, куртка с обтюрацией, сапогами и перчатками) и "Стрелец Сплэш" (комбинезон с капюшоном сапогами и перчатками). Предназначены для защиты от химических веществ, во время проведения ремонтно-профилактических работ в условиях воздействия химически опасных веществ, чистки внутренних и внешних поверхностей с применением агрессивных чистящих веществ, дегазационных работ, работ в технологическом процессе при разливе и фасовке опасных химических веществ, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Срок хранения и эксплуатации костюмов одиннадцать лет.

"Стрелец Шанс", "Стрелец Сэйв" — защитные комбинезоны ограниченного срока использования. "Стрелец Шанс" — одноразовый комбинезон с вертикальной молнией, белого цвета. Предназначен для использования поверх зимней и верхней одежды, также используется в качестве чехла на изолирующие костюмы. "Стрелец Сэйв" — комбинезон ограниченного срока использования с диагональной молнией и обтюрацией, желтого и белого цветов. Используется поверх зимней и верхней одежды. Костюмы предназначены для защиты от пыли, брызг химических веществ и нефтепродуктов, пестицидов, распыляемой краски и других подобных загрязнений.

Конструкция костюмов регулярно модернизируется в соответствии с пожеланиями газоспасателей. Так, у костюмов "Стрелец" появились усиленные налокотники и мягкие наколенники, изменена обтюрация — теперь это анатомическая форма с выемкой под подбородок. У изолирующих костюмов открытого типа для лучшего обзора увеличили смотровое стекло на жилетах. Кроме того, в изолирующих костюмах добавлена система вертикальной стабилизации, позволяющая подтянуть костюм по росту и зафиксировать его на поясе, что облегчает надевание и снятие. По желанию заказчика могут быть дополнительно установлены байонеты (быстросъемные крепления перчаток) и система вентиляции в подкостюмное пространство.

Подробности — на сайте компании "Роскомплект" костюм-химзащита.рф. ООО "Интерхимзащита" — единственный полномочный дистрибьютор компании "Роскомплект".

ООО "Интерхимзащита"

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