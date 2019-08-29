Высокие стандарты в сферах безопасности и охраны окружающей среды, социальная ответственность, масштабная модернизация и колоссальный опыт — все эти факторы позволяют предприятию оставаться в числе лидеров.

Показатели роста

В зоне ответственности АО "Транснефть - Приволга" — шесть российских регионов (Республика Татарстан, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области). Первостепенная задача, стоящая перед самарским предприятием "Транснефти", — обеспечить бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов без воздействия на окружающую среду.

Задача непростая, если учесть, что "Транснефть - Приволга" перекачивает около трети всей нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам России. Но волжане уверенно справляются с такими объемами. В первом полугодии 2019 года общее количество перекачанной нефти составило 69,7 млн тонн, нефтепродуктов — 2,4 млн тонн. По плану до конца 2019 года предприятие должно перекачать 141,3 млн тонн нефти, а нефтепродуктов — не менее 4,5 млн тонн.

Вложения в инфраструктуру

Не менее важная задача — обеспечить надежную и безопасную работу производственных объектов. Решение здесь одно: постоянно развивать и поддерживать инфраструктуру. Активно вести реконструкцию действующих магистральных нефтепроводов и строить новые участки, способные принять дополнительные объемы нефти и нефтепродуктов и доставить их по назначению.

Сейчас в рамках программы технического перевооружения и реконструкции ведутся работы на 133 объектах, 91 из которых планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. В 2019 году будут завершены реконструкция магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк на участке Зензеватка — Караичево, магистрального нефтепровода Покровка — Кротовка, строительство двух резервуаров и техническое перевооружение системы измерения количества и качества нефти на площадке "Самара-1", а также сданы другие значимые объекты.

В целом по программе техперевооружения в 2019 году предприятие планирует реконструировать или построить 87,7 км нефтепроводов, 9 резервуаров, заменить более 40 магистральных насосных агрегатов и электродвигателей.

Работать безопасно

Охрана жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда всегда являлись приоритетным направлением развития ПАО "Транснефть". В 2019 году, который в компании объявлен годом охраны труда, вопросам безопасности на производстве уделяется самое пристальное внимание.

В этом году в АО "Транснефть - Приволга" на выполнение мероприятий по охране труда выделено более 51 млн рублей. Речь идет о регулярных медицинских осмотрах и вакцинации сотрудников, обеспечении специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты для безопасности и комфорта.

Ежегодно проводятся специальная оценка условий труда на рабочих местах, осуществляется производственный контроль. В апреле 2019 года на предприятии прошел сертификационный внешний аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, по результатам которого выдан сертификат соответствия требованиям международного стандарта.

Не менее важным является постоянное повышение уровня знаний об условиях труда, соблюдении правил безопасности на предприятиях и ответственности за их нарушения. Причем не только для сотрудников компании, но и для воспитанников учебных заведений, для которых организованы открытые уроки в школах и лекции в вузах. В текущем году тематика научно-технической конференции, в которой участвуют молодые специалисты, будет посвящена вопросам охраны труда.

Бережная энергоэффективность

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов — базовый принцип работы предприятия. С 2012 года в АО "Транснефть - Приволга" внедрена система энергетического менеджмента (СЭнМ) по международному стандарту ISO 50001:2011, основной принцип которой в постоянном выполнении цикла "планируй-делай-проверяй-действуй" (PDCA). Весной этого года авторитетный аудитор провел внешнюю проверку работоспособности системы энергетического менеджмента компании, подтвердив, что СЭнМ развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и полностью выполняет жесткие требования международного стандарта.

В 2019 году компания планирует реализовать более сорока мероприятий, повышающих эффективность эксплуатации технологических участков магистральных трубопроводов и магистральных насосных агрегатов с суммарным потенциалом экономии 232 тыс. кВт. час.

Среди мероприятий, предусмотренных Системой энергетического менеджмента АО "Транснефть - Приволга", немало таких, которые дают весомый эффект, но не требуют значительных материальных затрат. Речь идет, например, об оптимизации технологических режимов транспортировки нефти. Оптимизация позволила только за первое полугодие текущего года сэкономить 2,275 млн кВт-часов электроэнергии.

Экологическая безопасность в приоритете

Охрана окружающей среды — одно из важнейших направлений в работе АО "Транснефть - Приволга". В 2019 году планируется снизить удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от производственных объектов на 5% по сравнению с 2018 годом. Для этого запланировано реконструировать резервуарные парки, модернизировать котельные, произвести демонтаж нефтеловушки при реконструкции очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Бавлы" Бугурусланского РНУ.

В настоящее время идут строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод ЛПДС "Бавлы" в Бавлинском районе Республики Татарстан.

Большое внимание в компании "Транснефть - Приволга" уделяют восполнению водных биоресурсов. В текущем году в Саратовское, Сорочинское, Волгоградское водохранилища и водоемы Азово-Черноморского бассейна выпущено 154 тыс. штук молоди рыб. На увеличение в водоемах численности сазана, стерляди, русского осетра и толстолобика предприятие потратило более 5 млн рублей.

Работники "Транснефть - Приволги" активно участвуют в проведении экологических акций и субботниках, молодые специалисты высаживают деревья, наводят порядок в водоохранных зонах рек и водоемов. В планах предприятия — обустройство территории в районе озера на 5-й просеке в Самаре.

Лучшие в своем деле

В июле "Транснефть - Приволга" приняла финальный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" ПАО "Транснефть", ее работники при этом показали достойный результат. Предприятие заняло первое место в общекомандном зачете. Сразу шесть специалистов организации стали победителями конкурса профессионального мастерства в своих номинациях, еще четыре сотрудника организации попали в число призеров соревнований. Эти успехи не случайны и являются результатом регулярных тренировок и непрерывного повышения квалификации.

Ежегодно в корпоративных вузах и учебных центрах обучаются свыше 1500 руководителей и специалистов по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, курсов целевого назначения. Основным местом подготовки рабочих кадров остается Новокуйбышевский учебный комбинат, ежегодно здесь обучаются не менее 1300 рабочих, как по программам первичной подготовки, так и для получения второй профессии.

Социальная ответственность

АО "Транснефть - Приволга" известна своей активной благотворительной деятельностью, в том числе направленной на развитие образования, подготовку кадров. Работа с будущей сменой начинается еще со школьной скамьи.

Согласно программе развития школьного образования на 2017–2019 годы в десяти школах Самарской области выполнен ремонт кабинетов физики, математики, химии, они были оснащены лабораторным и демонстрационным оборудованием. Всего за три года в корпоративной программой на территории присутствия АО "Транснефть - Приволга" было охвачено 27 школ, выделено финансирование в объеме 155,5 млн рублей. Задача проекта — развить потенциал региональных систем образования, помочь старшеклассникам в получении глубоких знаний, прежде всего, по точным наукам, которые являются основой инженерных специальностей.

С целью повышения качества подготовки будущих специалистов для работы на объектах трубопроводного транспорта в 2001 году в Самарском государственном техническом университете открыта базовая кафедра "Трубопроводный Транспорт". Отремонтированы и оснащены оргтехникой, лабораторным оборудованием, тренажерами аудитории кафедры; создана корпоративная аудитория ПАО "Транснефть", оснащенная аудиовизуальным комплексом, а также две тематических аудитории, укомплектованные учебными пособиями по 3D-технологиям. До 2020 года запланировано создание еще двух тематических аудиторий.