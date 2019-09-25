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Олимпийские Спорт

Татьяна Ерохина вошла в тренерский штаб гандбольной "Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федерация гандбола России утвердила дозаявку "Лады", в которую включена олимпийская чемпионка 2016 года Татьяна Ерохина, сообщает пресс-служба автозаводчанок. Теперь он официально новый тренер вратарей.

Фото: "Лада" ГК

"Я долгое время играла в гандбол. И у меня еще свежи личные воспоминания об игре. Что-то свое я привнести могу, — поделилась планами Татьяна Ерохина. — Я считаю, что вратарская бригада у нас очень хорошая! Это сплав молодости, опыта, зрелости и многого чего еще. У девочек все есть. Я им говорю, что у нас лучшая вратарская линия в России, потому что действительно считаю так!"

На скамейке запасных "Лады" новый тренер появится уже в ближайшем матче с ЦСКА.

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