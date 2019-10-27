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Образование Общество

В Кинеле несколько лет работает Школа молодого педагога

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые педагоги, представляющие Кинельский образовательный округ на конкурсах, традиционно входят в десятку лучших учителей Самарской области.

Фото: Владимир ГАВОХИН

Эти высокие планки становятся достижимыми благодаря профессиональной команде методистов ресурсного центра и наставничеству опытных педагогов-новаторов.

Как отметила директор Кинельского ресурсного центра Анна Гулина, окружная Школа молодого педагога работает на базе центра пять лет. Встречи организуются раз в три месяца при участии ведущих педагогов округа, которые представляют коллегам мастер-классы по ведению уроков.

Традиционно занятия в школе проходят в сентябре–октябре в период подготовки к фестивалю методических идей молодых педагогов, который каждый год на протяжении десяти лет проводится в Нефтегорске, в феврале–марте во время подготовки к конкурсу "Молодой учитель", а также в апреле–мае.

"Наставничество — одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации молодых учителей, — считает руководитель Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области Сергей Полищук. — Задача наставника — помочь начинающему педагогу реализовать себя, развить свои личностные, профессиональные и творческие качества. И открытые уроки, посещение мастер-классов, профессиональных выставок и конкурсов — отличная возможность подпитаться необходимой информацией".

Наставники регулярно занимаются с группой молодых специалистов и начинающих педагогов, сотрудничают со Школой молодого педагога и входят в состав окружных методических объединений. Их бесценный опыт становится настоящим кладезем педагогических знаний для учителей, делающих первые шаги в профессии.

"Консультант не учит, как что-либо делать. Он создает условия для того, чтобы подопечный сам понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может достичь цели, сам выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам наметил основные этапы достижения цели. Наставник-предметник — опытный педагог того же предметного направления, что и молодой учитель, способен оказать всестороннюю методическую поддержку", — уточнил Сергей Полищук.

Наставники Школы молодого педагога — участники окружного педагогического клуба "Открытие", работу которого курируют методисты ресурсного центра. После завершения окружных и региональных конкурсов профмастерства традиционно в школе № 11 Кинеля конкурсанты и молодые педагоги собираются для обмена опытом и впечатлениями.

Сергей Полищук, руководитель Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области:

— Наставничество — это способ обмена лучшими практиками. В школах округа мы развиваем тематическое наставничество, которое дает куда более значимый результат, потому что ускоряет процесс освоения профессии.

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