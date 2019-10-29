Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Чихиревым социально-экономическое развитие Кинеля

Во вторник, 29 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой города Кинель Владимиром Чихиревым. Глава муниципалитета доложил Дмитрию Азарову о промежуточных итогах реализации нацпроектов и перспективах развития города.

Так, в первый год реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, в городе благоустроено несколько общественных пространств, в том числе детский парк по улице Крымской, дворовые территории по адресам Маяковского, 86, 88, 90, а также обустроена универсальная спортивная площадка по адресу Украинская, 44.

Кроме того, за 9 месяцев выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью более 5 км. Это участки дорог по улице Чехова от Фестивальной до Орджоникидзе, по Орджоникидзе от Светлой до Герцена, по Спортивной от Тимирязева до Испытателей. Владимир Чихирев рассказал, что благодаря экономии средств ведутся дополнительные работы по ремонту автомобильных дорог протяженностью более 1 км и ремонт дворовой территории по улице Маяковского, 74.

Также на встрече был поднят вопрос о реконструкции участка дороги Кинель-Богатое. Часть автодороги уже была отремонтирована в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", теперь предстоит привести в порядок так называемый участок "с нулевого по седьмой километр". Глава региона поручил министерству транспорта и автомобильных дорог изучить вопрос и подготовить информацию о проекте реконструкции.

Многое делается в городе и по нацпроекту "Образование". На базе школы № 8 открыт центр реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", на базе школы № 7 создан детский технопарк "Мини-кванториум", а в школе № 9 открыт кабинет технологии с современным оборудованием для занятия технических творчеством.

В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" для медучреждений города были закуплены автомобили скорой помощи и приобретено специализированное оборудование для малоинвазивной хирургии. Однако есть и явные проблемы — показатель по укомплектованности медучреждений врачами общей практики составляет всего 65,6%.

"У нас центральная районная и центральная городская больницы общие с районом. По району укомплектованность высокая, а у нас хоть и действует муниципальная программа поддержки здравоохранения, но серьезных результатов это не приносит", — прокомментировал ситуацию глава Кинеля.

Также одной из причин, по мнению Владимира Чихирева, является близость областного центра. "Самара находится в транспортной доступности, и это "оттягивает" часть врачей", — добавил мэр.

Дмитрий Азаров поручил усилить работу по предоставлению жилья медработникам и закреплению кадров, а также поручил профильному министерству совместно с муниципалитетом изучить все "болевые точки" в области здравоохранения и разработать пути решения актуальных проблем.

Владимир Чихирев попросил Дмитрия Азарова посодействовать в решении давнего вопроса со строительством родильного дома, строительство которого началось еще в 2009 году. За первые пять лет работы над проектом был возведен только фундамент здания и каркас первого этажа. Далее возникли проблемы с проектно-сметной документацией.

"Пока велась работа над документацией, на базе областной клинической больницы имени Середавина открылся перинатальный центр, и необходимость в роддоме в Кинеле отпала, — рассказал глава муниципалитета. — Целесообразнее, на наш взгляд, рассмотреть возможность перепроектирования объекта под поликлинику. Просим помочь в решении этого вопроса".

Дмитрий Азаров поручил главе Кинеля подготовить подробную информацию по данному объекту, чтобы профильные министерства смогли изучить вопрос и подготовить варианты наиболее рационального использования этого здания.