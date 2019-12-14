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Олимпийские Спорт

Сборная России с тремя гандболистками "Лады" в составе не вышла в финал ЧМ

ТОКИО. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная России, за которую выступают тольяттинки Елена Михайличенко, Ольга Фомина и Анастасия Лагина, а одним из тренеров команды является наставник "Лады" Алексей Алексеев, на чемпионате мира в Японии уступила в полуфинале сборной Нидерландов — 32:33 (16:16), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд состоялась в пятницу, 13 декабря, в Кумамото.

Фото: "Лада" ГК

В преддверии полуфинала Анастасия Лагина решением Амброса Мартина была переведена в резерв, уступив место одной из шести олимпийских чемпионок Рио в составе россиянок Виктории Калининой. Однако эта рокировка ощутимой выгоды не принесла. Стражница ворот "Кубани" отметилась единственным за матч ценным "сэйвом" при прохождении командами экватора второго тайма, когда подшефные Мартина долго не могли забить и позволили соперницам выйти в счете вперед на пару мячей.

Россия, тем не менее, смогла избавиться от атакующего ступора, и за 10 с половиной минут до сирены на табло вновь восстановилось равенство (27:27). А на финишном отрезке оппоненты уже двигались синхронно, отвечая своим точным попаданием на каждый пропущенный гол. За минуту с небольшим до конца Кристина Кожокарь броском почти с нулевого угла изловчилась снять паутину с верхнего дальнего угла ворот голландок. Однако те после тайм-аута ответили прекрасно подготовленным разящим выстрелом Лауры Ван дер Хейден (32:33).

Секунд пятнадцать на спасение у сборной России еще оставалось, но последняя поспешная атака ей не удалась, и лившиеся доселе через край надежды на мировое золото превратились в прах. Остались только шансы на завоевание в Японии бронзовых наград.

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