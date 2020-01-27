"Единая Россия" исключает из партии главу самарского бюро МСЭ

Самарскому реготделению "Единой России" рекомендовано исключить из партии руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча. Как сообщил заместитель секретаря Генсовета партии депутат Госдумы Александр Хинштейн, такое решение принято партийной комиссией по этике.

Формулировка, мотивирующая решение, - "в связи с недопустимыми заявлениями, оскорбляющими человеческое достоинство и подрывающими доверие общества к государству, сделанными публично".

"В своем аккаунте в социальной сети "Твиттер" руководитель бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрий Драч предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности. Как он говорит, эти люди являются аферистами и симулянтами, и даже предлагает ввести термин "пациентский экстремизм", - цитирует Хинштейна сайт "Единой России". - Ровно месяц назад у меня на личном приеме был такой "экстремист": у парня не действует голень, он еле ходит с палкой. Тем не менее возглавляемое Драчом Бюро лишило его ранее присвоенной группы инвалидности".

При этом число жалоб на самарское бюро МСЭ растет - в прошлом году только Александр Хинштейн получил 16 подобных жалоб, в том числе коллективных.

"При этом в социальной сети Дмитрий Драч заявляет в ответ, что не может "раздавать инвалидность" по "прихоти депутата". Это наглядный пример чиновничьего безразличия и хамства от должностного лица, которое, к слову сказать, еще год назад находилось под арестом по обвинению в хищении 238 миллионов рублей из федерального бюджета", - отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" намерена ставить вопрос перед новым министром труда и соцразвития Антоном Котяковым о пересмотре нормативных актов об освидетельствовании на инвалидность.

"Они должны быть удобны и просты. Сегодня это нередко превращается в издевательство над людьми, которым и без того тяжело. Таков наглядный результат реформ замминистра Григория Лекарева и его бизнес-команды, из-за действий которых инвалидность больше не будет устанавливаться на фиксированный период и многие люди могут ее лишиться", - заключил замсекретаря генсовета партии.

Напомним, Дмитрий Драч задерживался по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В сентябре 2018 г. Драч подписал госконтракт на приобретение зданий и сооружений по адресу Молодогвардейская, 33 (пересечение с ул. Венцека), где бюро арендовало площади. За девять нежилых помещений, в том числе металлический ангар, казна отдала 390 млн рублей.

Начальника областного бюро МСЭ оставили под домашним арестом до 20 июня В понедельник, 20 мая, Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве начальнику ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Дмитрию Драчу на один месяц - до 20 июня, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Впоследствии выяснилось, что цена нежилых помещений и земельного участка была завышена более чем вдвое и фактически составляла 151 млн рублей. Тем не менее уголовное дело осенью 2019 года было прекращено, а сам Драч после освобождения вернулся на прежнюю должность.

Имущество приобреталось у семьи бывшего главы КБ "Солидарность" Михаила Калмыкова. В этом банке до перехода на госслужбу вице-президентом работал нынешний замминистра труда Григорий Лекарев, чьим подчиненным сегодня является Драч.

Уголовное преследование Драча было прекращено, и он продолжил руководить бюро МСЭ.

Хинштейн отметил, что "Единая Россия" намерена также обратиться к новому генеральному прокурору Игорю Краснову о необходимости проверки законности прекращения уголовного дела, поскольку за нанесенный государству ущерб в 238 млн руб. никто не ответил.

Ранее Хинштейн заявил, что "Единая Россия" будет добиваться отставки и привлечения к ответственности заместителя министра труда и социальной защиты Григория Лекарева, курирующего вопросы людей с ограниченными возможностями здоровья.