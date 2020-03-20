На коронавирус обследовано около 2,5 тыс. жителей Самарской области

На коронавирус лабораторно обследовано около 2,5 тыс. жителей Самарской области. Об этом во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Также он рассказал, что на сегодня коронавирусом в области инфицированы девять человек: семеро - жители Тольятти, двое - жители Самары.

"К сожалению, прибавилось два человека из круга контактов первого заболевшего, прилетевшего из Испании. Он уже заразил пять человек. Это близкие ему люди. Если бы он более ответственно отнесся к ситуации, этого бы не произошло", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Еще 4: в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса В Самарской области за минувшие сутки выявлено еще четыре случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

Также он напомнил, что еще один инфицированный прибыл из Португалии, двое - из Франции. "Все они в инфекционных отделениях, в боксах. Группа контакта этих людей тут же выявляется и помещается в боксы. Таких людей сейчас 59 человек", - рассказал глава региона.

По его словам, всего под наблюдением находится более чем 3 тыс. человек.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что состояние всех инфицированных удовлетворительное: "Насколько мне известно, у них даже нет температуры".