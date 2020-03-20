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Здравоохранение Общество

Еще 4: в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за минувшие сутки выявлено еще четыре случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

Фото: pixabay.com

По данным ведомства, два заболевших - один из Самары, один из Тольятти - выезжали во Францию. Еще двое входят в круг близкого контакта с ранее подтвержденным случаем заболевания в Тольятти.

Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области. Контактные лица помещены под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Напомним, до того в регионе было пятеро заболевших - один в Самаре и четверо в Тольятти. В предыдущие двое суток новых случаев не фиксировалось.

Сейчас в регионе действует оперативный штаб по предотвращению распространения заболевания. Введены ограничения на проведение мероприятий, работу учреждений культуры, судов, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение.

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