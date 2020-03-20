В Самарской области заработал единый многоканальный телефон "горячей линии" по коронавирусу

По номеру 8 800 30 22 163 могут обратиться граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Операторы принимают звонки круглосуточно и без выходных. Они запишут данные о месте и датах пребывания за границей, контактную информацию обратившегося, ответят на вопросы.

Кроме того, оперативная и официальная информация публикуется на сайте http://стопкоронавирус.рф/, а также официальном сайте Минздрава России: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19, Роспотребнадзора: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php и минздрава Самарской области: http://minzdrav.samregion.ru/Koronavirus_COVID19/.