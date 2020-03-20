В Самаре из-за коронавируса могут запустить производство антисептических лосьонов

Руководство Самарской области обсуждает с собственником парфюмерной фабрики "Весна" возможность производства на ней антисептиков. Об этом в прямом эфире на телеканале "Россия 24. Самара" рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Этот вопрос глава региона поднял в контексте дефицита антисептических средств, возникшего в торговых сетях региона на фоне распространения коронавируса. Как сообщил глава региона со ссылкой на представителей одной из торговых сетей, за три дня они продали годовой объем антисептиков.

"При этом есть салфетки, влажные салфетки, но нет спиртсодержащих", - заметил Дмитрий Азаров, добавив, что в связи с этим отрабатывается вопрос дополнительного производства.

У фабрики "Весна", по его словам, есть возможность приступить к производству антисептических лосьонов для рук, но нужна сертификация. "Я уже обратился к руководителю Роспотребнадзора, чтобы этот процесс ускорить. И наше самарское предприятие тогда сможет производить эту важную продукцию", - подытожил глава региона.

Еще один дефицитный товар сейчас - это защитные одноразовые маски, вокруг которых в последнее время развился очень большой ажиотаж. Дмитрий Азаров сообщил, что дефицит их действительно есть и проблема эта озвучивается на федеральном уровне.

"Возможности выпуска защитных масок, как и любой продукции, ограниченны. Сейчас наши коллеги в Министерстве промышленности РФ уже нарастили их производство до 1,5 млн штук в день, рассматривается вопрос увеличения производства до 3 млн в день. Также будут поставки, в том числе, из иностранных государств", - рассказал Дмитрий Азаров.

При этом он напомнил, что одноразовые маски вошли в обиход не более 15 лет назад, до того использовались марлевые повязки. К пошиву таких повязок сейчас приступили и в Самарской области. Ими, по словам главы региона, снабжаются и медицинские учреждения, и организации соцзащиты, и предприятия.