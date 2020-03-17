Зафиксирован первый случай коронавируса в Самаре

Один из зафиксированных новых случаев коронавируса в Самарской области выявлен в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба.

"Лабораторно инфекционное заболевание было подтверждено ещё у 2 пациентов, ранее госпитализированных в больницы с подозрением на заболевание. Один из пациентов из Тольятти, другой из Самары", — указывается в сообщении.

Пациенты проходят лечение в инфекционных боксах, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 16 марта стало известно о трех случаях заболевания в Тольятти.