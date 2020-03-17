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Здравоохранение Общество

Зафиксирован первый случай коронавируса в Самаре

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из зафиксированных новых случаев коронавируса в Самарской области выявлен в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба.

Фото: pixabay.com

"Лабораторно инфекционное заболевание было подтверждено ещё у 2  пациентов, ранее госпитализированных  в больницы с подозрением на заболевание. Один из пациентов из Тольятти, другой из Самары", — указывается в сообщении. 

Пациенты проходят лечение в инфекционных боксах, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 16 марта стало известно о трех случаях заболевания в Тольятти.

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