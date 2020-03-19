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Здравоохранение Общество

Самарец, привезший коронавирус, ездил в Португалию с женой

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Супруга самарца, заразившегося коронавирусом, не была инфицирована - дважды сданные ею анализы оказались отрицательными. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в четверг, 19 марта.

По его словам, женщина находилась с мужем в одном номере во время поездки в Португалию, а также дома после возвращения в Россию. Это свидетельствует о том, что даже длительный контакт с инфицированным не обязательно приводит к заражению.

Напомним, в Самаре зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Еще четыре - в Тольятти, где мужчина, приехавший из Испании, заразил контактировавших с ним людей.

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