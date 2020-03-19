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Здравоохранение Общество

Самарцев, заболевших коронавирусом, могут выписать через неделю

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пятерых жителей Самарской области, заболевших коронавирусом, могут выписать 26-28 марта, сообщил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Решение о выписке будет приниматься после получения данных очередных анализов.

Глава ведомства подчеркнул, что ни один из инфицированных не находится в реанимации. "Состояние ближе к удовлетворительному, у некоторых даже хорошее самочувствие", - сказал министр.

Напомним, четыре случая заражения коронавирусом зафиксированы в Тольятти, еще один - в Самаре.

 

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