Самарцев, заболевших коронавирусом, могут выписать через неделю

Пятерых жителей Самарской области, заболевших коронавирусом, могут выписать 26-28 марта, сообщил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Решение о выписке будет приниматься после получения данных очередных анализов.

Глава ведомства подчеркнул, что ни один из инфицированных не находится в реанимации. "Состояние ближе к удовлетворительному, у некоторых даже хорошее самочувствие", - сказал министр.

Напомним, четыре случая заражения коронавирусом зафиксированы в Тольятти, еще один - в Самаре.