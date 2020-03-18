За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области не зафиксировано

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области, за последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, из них 31 случай - в Москве, один - в Томской области и один - в Новосибирской области. В Самарской области новых случаев не зафиксировано.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - сообщает пресс-служба ведомства.

Зафиксирован первый случай коронавируса в Самаре Один из зафиксированных новых случаев коронавируса в Самарской области выявлен в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба.

В России на сегодня зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению два гражданина КНР, два гражданина России, один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находился 56991 человек, по состоянию на 17 марта 2020 г. под контролем остаются 17904 человека.

Напомним, в Самарской области зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре человека находятся в Тольятти, один - в Самаре. Двое из заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, - Испании и Португалии. Остальные заразились после контактов с ними.