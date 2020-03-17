В Самарской области около 400 человек находятся под наблюдением в связи с коронавирусом

По сведениям минздрава, сейчас в Самарской области около 400 человек находятся под наблюдением по месту жительства в связи с коронавирусной инфекцией. Это люди, которые вернулись из-за рубежа и сейчас на самоизоляции дома.

Всего с января, когда в регионе начал действовать оперативный штаб по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией, под наблюдением в домашних условиях находились около 900 человек. Все они здоровы.

Состояние пятерых госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией в Самарской области, по данным на 17 марта, оценивается как удовлетворительное.

Четверо госпитализировано в медицинские организации Тольятти и один человек в Самаре, они находятся в изолированных боксах и не представляют угрозы для окружающих.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что обязательной госпитализации подлежат те, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией с признаками ОРВИ.

Остальным здоровым гражданам, вернувшимся из-за рубежа, настоятельно рекомендовано оставаться дома на самоизоляции 14 дней. Им необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону.

В Самарской области работает "горячая линия" по коронавирусу, информацию можно уточнять по телефонам 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82