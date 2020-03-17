Самарским депутатам рассказали как регион готовится противостоять коронавирусу

В 25 медицинских организациях Самарской области развернуто 1023 койки для приема больных с коронавирусом. Как сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Сочинская на заседании профильного комитета губдумы, 688 из этих коек находятся в боксах и полубоксах, остальные — в палатах инфекционных отделений.

В случае возникновения необходимости в регионе готовы развернуть еще до 500 койкомест для граждан, зараженных коронавирусом. Помимо этого, она сообщила, что в регионе имеются 1353 аппарата искусственной вентиляции легких.

"Минздрав работает в соответствии с комплексным планом мероприятий. Кроме того, принят план мероприятий по предотвращению завоза коронавируса в регион", — сообщила Татьяна Сочинская, добавив, что почти круглосуточно функционирует штаб, возглавляемый вице-губернатором Александром Фетисовым.

Для 35 городских округов и сельских поселений Самарской области, по ее словам, разработаны маршруты госпитализации пациентов, а также определен порядок работы медицинских организаций.

"Кроме того, ежедневно в режиме онлайн проводится обучение медработников. Проведены инструктажи во всех без исключения медицинских учреждениях", — рассказала Татьяна Сочинская.

Во всех медицинских организациях, которые подготовлены для приема больных с коронавирусной инфекцией, по словам замминистра здравоохранения области, имеется необходимое оборудование, в том числе реанимационное, и защитные костюмы. В круглосуточном режиме в регионе работает 191 бригада скорой медицинской помощи.

Также она напомнила, что выделено 35 млн руб. для ликвидации того дефицита оборудования и защитных средств, который зафиксирован в регионе. "И сейчас лечебные учреждения выставили на торги недостающее оборудование", — отметила Татьяна Сочинская и добавила, что помимо этого 20 млн руб. выделено из федерального бюджета на покупку дополнительно 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Кроме того, сейчас продолжается сезон ОРВИ и гриппа. Поэтому медики работают в режиме повышенной противоэпидемической готовности", — уточнила Татьяна Сочинская.

Также она рассказала, что все граждане, прибывающие из-за границы, должны немедленно обращаться на "горячую линию" (номер указаны на сайте министерства и областного управления Роспотребнадзора). По ее словам, ежедневно на нее поступает по 10-12 обращений.

Сочинская напомнила, что после возвращения из стран, где обнаружены случаи коронавирусной инфекции, гражданам рекомендуется находиться дома в течение 14 дней, исключив контакты со всеми, особенно с пожилыми родственниками. В случае появления любых катаральных симптомов людям рекомендуется вызывать врача на дом, а не идти в поликлинику.

"Кроме того, нами определена группа людей старше 60 лет, которые будут нами наблюдаться в динамическом режиме. Отработан алгоритм действий", — заявила Татьяна Сочинская.

Для усиления поликлиник и медицинских учреждений специалистами министерство провело совещание с ректором Самарского государственного медицинского университета, чтобы были выделены ординаторы второго года обучения для работы в стационарах и поликлиниках.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева, в свою очередь, сообщила, что в пунктах пропуска через государственную границу проводится усиленный контроль, то есть двойная термометрия всех пассажиров, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. "С 1 февраля только аэропорт Шереметьево в Москве работает с такими рейсами, и коллеги оттуда нам передают информацию о прилетевших пассажирах в режиме онлайн", — сообщила она.

Напомним, в настоящее время в Самарской области у трех человек подтвержден диагноз коронавирус COVID-2019. Они госпитализированы в Тольятти. По словам Татьяны Сочинской, состояние этих пациентов удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Депутат губдумы Михаил Матвеев задал присутствующим вопрос о том, как гражданам найти маски, отметив, что жители жалуются на отсутствие их в аптечных сетях. Правда, председатель комитета Марина Сидухина заявила, что буквально сегодня без каких-либо сложностей смогла их приобрести.

По словам Светланы Шерстневой, вопрос с нехваткой масок отрабатывается на совещаниях оперативного штаба, и дано поручение минпродторгу продумать варианты его решения.

Также она рассказала, что управлением Роспотребнадзора по региону направлялись рекомендации в учреждения, в том числе, общественного транспорта и управляющие компании по проведению дезинфекции. Правда, вопрос контроля за исполнением этих поручений пока остался открытым.