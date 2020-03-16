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Три случая: коронавирус добрался до Самарской области Результаты анализов тольяттинцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус, ожидаются сегодня-завтра Российские тесты на коронавирус дают результат за 2-4 часа В Тольятти два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус В регионе заработала "горячая линия" для вернувшихся из стран с коронавирусом

Здравоохранение Общество

Три случая: коронавирус добрался до Самарской области

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

Фото: pixabay.com

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан страны.

Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария).

Напомним, ранее были госпитализированы два жителя Тольятти с подозрением на коронавирус. окончательные результаты по их анализам должны быть готовы сегодня-завтра.

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