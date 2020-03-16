Три случая: коронавирус добрался до Самарской области

В Самарской области зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан страны.

Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария).

Напомним, ранее были госпитализированы два жителя Тольятти с подозрением на коронавирус. окончательные результаты по их анализам должны быть готовы сегодня-завтра.