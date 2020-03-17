Недосамоизоляция: почему самарцы игнорируют рекомендации по коронавирусу

Многие самарцы, вернувшиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции либо не соблюдают рекомендаций Роспотребнадзора о самоизоляции , либо относятся к ним формально.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендует вернувшимся из поездок в такие страны оставаться дома в течение 14 дней, максимально исключив контакты с другими людьми. Такие сроки обосновываются инкубационным периодом.

Начнем с того, что изолироваться от общества в наших реалиях очень проблематично, а приехавший из-за границы прежде, чем добраться до дома контактирует с массой людей — пассажиры самолета/поезда, водитель такси, как минимум. Но все-таки самоизоляция существенно снижает число контактов.

Однако многие вернувшиеся из поездок самарцы сразу выходят на работу, так как больничный им не выдают, а руководство компании особо не вдается в детали.

"Я приехал из Испании. Хотел остаться дома, позвонил в поликлинику в надежде получить больничный, но там объяснили, что без симптоматики он мне не положен. Пришлось идти в офис. Пока коллеги пошучивают и при приветствии обходятся без рукопожатий", — рассказывает Сергей.

Выходом могла быть сдача анализа на коронавирус - для исключения заболевания. Однако без симптоматики на тест также не направляют.

"Проблемой" при самоизоляции становится семья — не все могут себе позволить или хотят провести две недели без родственников. А те, в свою очередь, продолжают ходить на работу, в школу, выступая потенциальными разносчиками инфекции.

В родительских чатах самарских школ разгораются нешуточные баталии на этой почве. Так, одна из мам оповестила в чате учителя, что не сможет прийти на родительское собрание, так как недавно прилетела из Италии и находится на домашнем карантине. Родители, тут же выяснив, что ее ребенок при этом ходил в школу, засыпали женщину комментариями в духе "о таком надо предупреждать".

Похожие ситуации сплошь и рядом — родители прилетели из Италии, встретил в аэропорту, отвез их домой, пошел на работу; подружка вернулась из Германии, посидела неделю дома — никаких симптомов, в выходные пошли в бар.

В Роспотребнадзоре отмечают, что не могут никого заставить сидеть дома и призывают проявлять гражданскую сознательность. В ведомстве поясняют, что организована передача данных о вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран, их обзванивают, просят самоизолироваться на 14 дней и сообщать при появлении симптомов заболевания. Сведения передаются в медицинские учреждения по месту жительства.

"Лица с подозрением на новую короновирусную инфекцию, госпитализируются и изолируются в боксированные отделения инфекционных стационаров и проходят комплекс лабораторного обследования, по результатам которого устанавливается окончательный диагноз", — поясняют в ведомстве.

Кроме того, в Самарской области организована работа "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Если вы из числа таких и вам не позвонили медики, Роспотребнадзор рекомендует позвонить по номерам 8(846) 3077777 — в будни, 8(846) 2257082 — в выходные дни, или 112 круглосуточно.

Если у вас появились первые признаки респираторной инфекции, необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления с пояснением о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи коронавируса 2019-nCoV, для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.

Напомним, коронавирус уже зафиксирован в Самарской области. Тольяттинец завез его из Испании, а уже от него заразились два жителя города.