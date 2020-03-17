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Здравоохранение Общество

В Роспотребнадзоре рассказали кто может получить больничный на самоизоляцию по коронавирусу

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали кто может получить больничный при самоизоляции по коронавирусу и сдать анализ.

Фото: pixabay.com

Больничный лист открывается для вернувшихся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (сейчас в списке семь стран – Китай, Корея, Италия, Франция, Испания, Германия и Иран). Такой гражданин должен находиться на самоизоляции 14 дней на дому. Для получения больничного листа он должен обратиться на "горячую линию" (8(846) 3077777 — в будни, 8(846) 2257082 — в выходные дни, или 112 круглосуточно).

А вот анализы на коронавирус делают только тем, у кого есть симптомы и тем, кто контактировал с заболевшим. Прийти с улицы и сдать анализ для успокоения не получится.

Напомним, в Самарской области на данный момент зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Его завез тольяттинец, приехавший из Испании, от которого заразились еще два человека.

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