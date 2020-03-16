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Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарскую область завезли из Испании

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Все трое жителей Самарской области, у которых выявлен коронавирус, - жители Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Завозчиком" инфекции стал гражданин, который в последние две недели посещал Испанию. От него заразились еще двое - из круга контактных. Все они госпитализированы, находятся в инфекционных боксах и угрозы для окружающих не представляют.

"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области. Контактные лица помещены под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. На сегодня самочувствие госпитализированных оценивается как удовлетворительное", - рассказали в пресс-службе.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Помимо этого, все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, в том числе на новую коронавирусную инфекцию. 

Напомним, ранее сообщалось о двух госпитализированных с подозрением на коронавирус жителях Тольятти. Позднее Роспотребнадзор сообщил о трех подтвержденных случаях заболевания в Самарской области.

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