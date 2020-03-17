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Здравоохранение Общество

В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за прошедшие сутки зафиксировано еще два случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспортебнадзор. В стране в целом диагноз подтвердился еще у 21 пациента.

Фото: pixabay.com
Напомним, о первых трех инфицированных в Самарской области стало известно 16 марта. Все трое - жители Тольятти. Один из них "привез" инфекцию из Испании. Состояние этих пациентов удовлетворительное, угрозы жизни нет. Сообщалось, что под наблюдением находятся контактировавшие с ними лица.
В регионе был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

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