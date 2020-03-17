В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса

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В Самарской области за прошедшие сутки зафиксировано еще два случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспортебнадзор. В стране в целом диагноз подтвердился еще у 21 пациента.