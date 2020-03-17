В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса

В Самарской области за прошедшие сутки зафиксировано еще два случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспортебнадзор. В стране в целом диагноз подтвердился еще у 21 пациента.
Напомним, о первых трех инфицированных в Самарской области стало известно 16 марта. Все трое - жители Тольятти. Один из них "привез" инфекцию из Испании. Состояние этих пациентов удовлетворительное, угрозы жизни нет. Сообщалось, что под наблюдением находятся контактировавшие с ними лица.
В регионе был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.