В регионе запретили проводить массовые мероприятия с более чем 1 тыс. участников

В Самарской области введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. Соответствующее постановление главы региона "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции" опубликовано на сайте областного правительства.

Ограничения коснутся театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих массовых мероприятий и будут действовать до 11 апреля текущего года.

В документе также содержится указание работодателям об обеспечении измерения температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на работе лиц с повышенной температурой. Также работодатель должен оказать своим сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Минздраву Самарской области поручено обеспечить возможность получения гражданами листков нетрудоспособности дистанционно, без посещения медицинских организаций, а работу медучреждений региона организовать с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным, с респираторными симптомами, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, и пациентам старше 60 лет.

В постановлении также идет речь о том, что лицам, приехавшим с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, необходимо сообщать о своем пребывании в Россию, а также о месте и датах пребывания за рубежом на "горячую линию" по коронавирусу по номерам телефонов колл-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82. Также можно позвонить в Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи по телефонам 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно. Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств, где есть заболевшие коронавирусом, нужно обеспечить самоизоляцию на дому сроком на две недели. При появлении недомогания необходимо вызвать врача на дом.

Напомним, в Самарской области на данный момент зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Его завез тольяттинец, приехавший из Испании, от которого заразились еще два человека.