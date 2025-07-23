Тольяттинский пловец стал серебряным призером Универсиады

В Германии проходят соревнования Универсиады — всемирных студенческих игр. В нейтральном статусе в играх принимают участие атлеты из России.

В соревнованиях по плаванию в эстафете 4×200 м российская команда выиграла серебряные медали.

В составе команды выступили воспитанник тольяттинской школы плавания Дмитрий Жаворонков, а также Николай Колесников, Александр Щеголев и Александр Степанов, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.