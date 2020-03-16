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Здравоохранение Общество

В Самарской области выписаны 13 человек, обследовавшихся на коронавирус

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В стационарах Самарской области прошли лечение и выписаны 13 человек, прибывших из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Подчеркивается, что выписаны они были после двукратного обследования.

Отмечается, что все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Три случая: коронавирус добрался до Самарской области Три случая: коронавирус добрался до Самарской области
В Самарской области зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

За период мониторинга зарегистрированы 20 заболевших с признаками ОРВИ, прибывшие в течение 14 дней из стран, неблагополучных по коронавирусу. У 14 заболевших были выявлены респираторные инфекции (по два пациента - риновирусы и сезонный коронавирус, остальные - другие возбудители ОРВИ) и по одному случаю гриппа В и гриппа Н1N1 ("свиного гриппа").

Напомним, в регионе подтверждены три случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие находятся в Тольятти.

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