В Самарской области выписаны 13 человек, обследовавшихся на коронавирус

В стационарах Самарской области прошли лечение и выписаны 13 человек, прибывших из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Подчеркивается, что выписаны они были после двукратного обследования.

Отмечается, что все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За период мониторинга зарегистрированы 20 заболевших с признаками ОРВИ, прибывшие в течение 14 дней из стран, неблагополучных по коронавирусу. У 14 заболевших были выявлены респираторные инфекции (по два пациента - риновирусы и сезонный коронавирус, остальные - другие возбудители ОРВИ) и по одному случаю гриппа В и гриппа Н1N1 ("свиного гриппа").

Напомним, в регионе подтверждены три случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие находятся в Тольятти.