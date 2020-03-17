Коронавирус нашли у сотрудника АвтоВАЗа

Один их трех заболевших коронавирусом в Самарской области является сотрудником АО "АвтоВАЗ", контактировавшие с ним работники изолированы на 14 дней, но их тесты отрицательные, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Напомним, что 16 марта в Самарской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом COVID2019.

"К сожалению, один из заболевших является сотрудником АвтоВАЗа, который был инфицирован близким человеком, недавно вернувшимся из поездки в Испанию. Администрация АвтоВАЗа совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это несколько человек, которые были помещены в изолированные больничные условия.

"Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы", — отметил сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что по рекомендации Роспотребнадзора потенциальные контактные лица должны выдержать 14-дневный карантин, поэтому они в настоящее время находятся в больнице, в боксах.

"Завод продолжает работать в плановом графике", — подчеркнул собеседник агентства.