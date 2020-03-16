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Образование Общество

Школы региона переведены на дистанционное обучение

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В целях противодействия распространению гриппа и других вирусных инфекций все школы и учреждения дополнительного образования Самарской области с 17 марта будут переведены на дистанционное обучение.

Фото: pxhere.com

Соответствующее решение было принято в понедельник, 16 марта, областным штабом по профилактике распространения вирусных инфекций, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

"В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Самарской области, департаментом образования Тольятти усилены профилактические меры в учреждениях дошкольного образования. Это касается усиления режима текущей дезинфекции и проветривания помещений; организации "утреннего фильтра" в детских садах с целью недопущения приема в коллектив детей с признаками ОРВИ; ограничения по проведению массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях", - уточняется в релизе.

В Тольятти по состоянию на 16 марта школьников, заболевших гриппом и ОРВИ, - 7122 человека (9,76%); воспитанников детских садов, заболевших гриппом и ОРВИ, - 1691 человек (4,31%).

Напомним, ситуация осложняется распространением в России коронавируса. В Тольятти с подозрением на него госпитализированы два человека.

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