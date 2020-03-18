Состояние пяти госпитализированных с коронавирусной инфекцией жителей региона стабильное

Состояние пяти госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Самарской области по данным на 18 марта стабильное. Осложнений нет, все они чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.
Все пациенты с подтвержденным диагнозом находятся в медицинских организациях в изолированных боксах (четверо в Тольятти и один в Самаре) и опасности для окружающих не представляют. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.