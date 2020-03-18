Состояние пяти госпитализированных с коронавирусной инфекцией жителей региона стабильное

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Состояние пяти госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Самарской области по данным на 18 марта стабильное. Осложнений нет, все они чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.