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Здравоохранение Общество

Состояние пяти госпитализированных с коронавирусной инфекцией жителей региона стабильное

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Состояние пяти госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Самарской области по данным на 18 марта стабильное. Осложнений нет, все они чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

Все пациенты с подтвержденным диагнозом находятся в медицинских организациях в изолированных боксах (четверо в Тольятти и один в Самаре) и опасности для окружающих не представляют. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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