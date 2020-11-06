Самолет резидента "Жигулевской долины" получил сертификат летной годности

Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта РФ ООО выдало ООО "Серебряные крылья" сертификат, позволяющий эксплуатировать новый, сверхлегкий летательный аппарат.

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

С проектом создания сверхлегкого воздушного судна (СВС) "СК-01", специализирующегося на выполнении авиационно-химических работ (АХР), компания в 2014 году стала резидентом технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Здесь предприятию оказали помощь в разработке, консультировали по маркетинговым вопросам.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в "Жигулевской долине" готовы помочь резидентам на любом этапе реализации их проектов. "Здесь инновационные предприятия могут получить целый комплекс услуг, начиная от консультаций по вопросам ведения бизнеса, до поиска инвесторов, аренды офисов и производственных площадок. Технопарк создает все необходимые условия для развития высокотехнологичных стартапов", — отметил он.

Как рассказал директор ООО "Серебряные крылья" Валерий Андреев, самолеты подобного класса — массой до 495 кг — наиболее востребованы для проведения авиахимработ, то есть обработки полей и лесов от сорняков, вредителей или клещей. Летом самолет успешно прошел конструкторские испытания. Воздушное судно может также использоваться для мониторинга земной поверхности, в том числе наблюдения за нефтегазопроводами, ЛЭП, природными явлениями.

"По сути, наш самолет является первым специализированным летательным аппаратом для АХР. Раньше под эти цели переоборудовали другие самолеты. В своей разработке мы максимально учли пожелания предприятий — воздушное судно способно опрыскивать до 700 гектаров за рабочий день, — рассказал Валерий Андреев. — Потенциальные эксплуатанты нашего продукта — это предприятия, занимающиеся АХР, а также частные пилоты-"химики". При необходимой подготовке производства мы можем поставлять до 15 самолетов в год. Планируется выход и на международный рынок", — добавил он.

Расход бензина летательного аппарата не превышает 20 литров в час, в самолете максимально продуманы безопасность и комфорт пилота. Взлетать он может прямо с поля, не требуется специально подготовленная полоса.

ООО "Серебряные крылья" на договорной основе готово поставлять самолет "СК-01" как в состоянии полной готовности с комплектом эксплуатационных документов, необходимых для получения сертификата летной годности, так и в виде наборов агрегатов и узлов для окончательной самостоятельной сборки. Сегодня образец "СК-01" базируется на аэродроме Бобровка в Кинельском районе.