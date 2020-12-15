В самарском колледже появилась ультрасовременная мастерская графического дизайна

Начинающие самарские дизайнеры с этого года учатся в современной, оснащенной первоклассной техникой мастерской у одного из титулованных специалистов региона. Такое творческое пространство появилось в Самарском колледже сервисных технологий и дизайна благодаря гранту, выигранному в федеральном конкурсе и реализации национального проекта "Образование", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Мастерская начала работать в этом году, и все, кому довелось здесь заниматься за новенькими и самыми современными компьютерами, от нее в восторге. "Когда ты учишься на таком оборудовании, еще больше хочешь стать профессионалом", — говорит первокурсница Арина Гордеева.

Наставником студентов стала победитель регионального этапа WorldSkills-2019, серебряный призер национального финала WorldSkills-2020 по компетенции "Промышленный дизайн", обладатель медальона за профессионализм по итогам дружеского чемпионата Batimat Russia–2020, студентка четвертого курса Мария Насырова. Ей уже есть чем поделиться с начинающими дизайнерами, поэтому она с удовольствием помогает им осваивать профессию в новой ультрасовременной мастерской.

"У меня всегда была тяга к рисованию, и уже со школьных лет мне все советовали идти учиться на дизайнера. Я переехала в Самару из Казахстана и поступила в наш колледж. Для меня важно добиваться успеха в профессии, поэтом, когда объявили конкурс, я решила участвовать и победила. Теперь я стала руководителем мастерской. Очень рада, что так все сложилось, — рассказала Мария Насырова. — Здесь все на высоте — новое оборудование, техника, стильный интерьер, удобное расположение столов, большое пространство для работы. Можно создавать баннеры, вывески, графические работы".

На очередном занятии ребята под чутким руководством Марии создавали авторский ключ. Срисовать никто и не пытался, каждый здесь — индивидуальность. Именно поэтому — что ни работа, то шедевр.

"Программа довольно сложная, но нам повезло с преподавателем, который все очень хорошо объясняет, — рассказала Арина Гордеева. — Если нужно, руководитель подходит и сам показывает, как применить тот или иной прием. Дизайн окружает нас всюду, он даже там, где мы его совсем не видим, потому что именно он делает окружающий нас мир удобнее и понятнее. Я хочу стать графическим дизайнером и работать с печатной продукцией".

Студент-дизайнер Константин Федотенко рассказал, что выбрал эту профессию за возможность воплощать свои идеи в жизнь. В такой мастерской можно создавать настоящие шедевры. "Тут все говорит о том, что к подготовке будущих профессионалов подошли серьезно — и мебель, и оборудование учитывают особенности работы дизайнеров, — считает Костя. — Дома у меня только ноутбук, а тут профессиональное рабочее место, поэтому я с удовольствием занимаюсь в мастерской, где есть возможность одновременно работать с несколькими программами, редактировать большие изображения. Я — первокурсник, но уже многому научился и с удовольствием осваиваю профессию".

Правительство и губернатор Самарской области оказывают постоянную поддержку учреждениям среднего профессионального образования. Получать новые компетенции на самом современном оборудовании могут не только студенты, но и представители самых разных групп населения — например, те, кто потерял работу или потерпел финансовые сложности из-за распространения COVID-19.