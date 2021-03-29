В "Виктории" пройдет Неделя современной архитектуры

Во вторник, 30 марта, в Victoria Underground стартует Неделя современной архитектуры (12+).

С 30 марта по 4 апреля самарские эксперты расскажут, что такое современная архитектура, как она влияет на наш образ жизни, как городская среда определяет культурные ценности и поведение человека в обществе и какие проблемы решают архитекторы сегодня.

РАСПИСАНИЕ

30 марта, 19:00 - ридинг-группа, чтение и обсуждение книги английского философа, писателя и журналиста Алена де Боттона "Архитектура счастья".

1 апреля, 19:00 - показ фильма The infinite happiness и его обсуждение.

2 апреля, 19:00 - цикл мини-лекций "Архитектура здорового человека":

19:00 - "Право на город", Антон Дилигенский;

19:30 - "Архитектура для жизни", Олег Федоров;

20:00 - "Культура общественных пространств", Юлия Райхель;

3 апреля, 16:00 - "Профессия: архитектор":

16:00 - Лекция Дмитрия Соколова;

17:00 - Интерактивная лекция Ренаты Насыбуллиной, посвященная портфолио.

4 апреля, 14:00 - "Соучаствующее проектирование: как это работает" (лекция + мастер-класс).