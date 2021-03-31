Самарские депутаты предложили компенсировать родителям часть затрат на семейное образование

Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят возможность предоставления родителям или иным законным представителям обучающихся компенсаций, связанных с обеспечением получения начального, основного или среднего общего образования в форме семейного (на дому). Соответствующие изменения в региональный закон "Об образовании в Самарской области" предложил депутат Алексей Краснов.

Предполагается, что материальная поддержка будет осуществляться за счет региональной казны раз в год, по результатам пройденной промежуточной и (или) итоговой аттестации по учебным предметам. Определены и суммы соцподдержки. Так, для тех, кто получает начальное образование, она составит 25466 рублей, для основного общего образования — 27025 рублей, для среднего общего — 30792 рубля.

Размеры компенсации должны ежегодно индексироваться с учетом темпа роста инфляции, подчеркивают парламентарии.

Депутаты объяснили законодательную инициативу тем, что сейчас в региональном законе не урегулированы вопросы финансового обеспечения семейного образования. Между тем, в ряде регионов России, подобная выплата предусмотрена. В качестве примеров перечислены Пензенская область, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, Пермский край и Ульяновская область.

"Таким образом, в Самарской области родители (законные представители) несовершеннолетнего, выбирая получение образования в семейной форме, принимают на себя расходы, возникающие при получении образования в семейной форме (вне образовательных организаций). Все это ставит их в неравные условия по сравнению с детьми, получающими образовательные услуги на общих основаниях в школах региона, так как на обучение каждого ребёнка выделяются средства путем финансирования образовательной сферы", — отмечается в пояснительной записке.

По мнению представителей губдумы принятие новеллы улучшит материально-техническое обеспечение учебными материалами школьников, получающих образование на дому.