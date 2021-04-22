Экс-воспитательницу Дома ребенка "Солнышко" осудили за жестокое обращение с малолетним

В Самаре суд вынес приговор бывшей воспитательнице Дома ребенка "Солнышко" Людмиле Шишкиной, которую обвиняли по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, 1 июля 2020 г. женщина жестоко обращалась с подопечными маленькими детьми. На прогулке в беседке на территории Дома ребенка она выкинула малолетнего из коляски. Случившееся заснял на видео очевидец.
Женщину уволили из социального учреждения.
Суд назначил Шишкиной штраф 20 тыс. рублей. Уголовное дело второго воспитателя, участвовавшего в произошедшем, сейчас рассматривается в суде.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.