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Суды Происшествия

Экс-воспитательницу Дома ребенка "Солнышко" осудили за жестокое обращение с малолетним

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор бывшей воспитательнице Дома ребенка "Солнышко" Людмиле Шишкиной, которую обвиняли по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 1 июля 2020 г. женщина жестоко обращалась с подопечными маленькими детьми. На прогулке в беседке на территории Дома ребенка она выкинула малолетнего из коляски. Случившееся заснял на видео очевидец.

Женщину уволили из социального учреждения.

Суд назначил Шишкиной штраф 20 тыс. рублей. Уголовное дело второго воспитателя, участвовавшего в произошедшем, сейчас рассматривается в суде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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