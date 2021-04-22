Экс-воспитательницу Дома ребенка "Солнышко" осудили за жестокое обращение с малолетним

В Самаре суд вынес приговор бывшей воспитательнице Дома ребенка "Солнышко" Людмиле Шишкиной, которую обвиняли по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 1 июля 2020 г. женщина жестоко обращалась с подопечными маленькими детьми. На прогулке в беседке на территории Дома ребенка она выкинула малолетнего из коляски. Случившееся заснял на видео очевидец.

Женщину уволили из социального учреждения.

Суд назначил Шишкиной штраф 20 тыс. рублей. Уголовное дело второго воспитателя, участвовавшего в произошедшем, сейчас рассматривается в суде.